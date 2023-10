Ministerstvo financií považuje kritiku rozpočtovej rady za neprimeranú

Bratislava 12. októbra (TASR) - Kritiku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na adresu návrhu vyrovnaného rozpočtu, ktorý v stredu (11.10.) schválila vláda, považuje Ministerstvo financií (MF) SR za neprimeranú. Pripomenulo, že základnou ústavnou funkciou RRZ je stráženie transparentnosti rozpočtového procesu.



"MF SR si váži pravidlá rozpočtového procesu. Pri zostavovaní rozpočtu MF SR v prvom rade záležalo na tom, aby v celom procese boli dodržané všetky písané aj nepísané pravidlá a zákonné postupy. V opačnom prípade by MF SR mohlo vytvoriť do budúcnosti nebezpečný precedens," uviedol rezort financií.



Z tohto dôvodu mohlo ministerstvo pri príprave vyrovnaného rozpočtu nájsť potrebné škrty výhradne iba v tzv. nemandatórnych položkách. Tie má totiž vláda k dispozícii bez toho, aby potrebovala schválenie legislatívy v parlamente. Ide najmä o úspory na prevádzkových nákladoch, nákladoch na zamestnancov a investíciách.



Ministerstvo tvrdí, že takýto postup doteraz dlhodobo presadzovala aj samotná rozpočtová rada, a preto je zmena ich dlhodobého postoja v tejto otázke prekvapivá. "Ak by sme postupovali podľa návodu RRZ, hrozilo by, že MF SR koná nad rámec svojho mandátu a aktuálnych kompetencií," dodal rezort.



Rozpočtová rada v stredu upozornila, že zákon o štátnom rozpočte je jedným z najdôležitejších zákonov a vláda je povinná pripravovať jeho návrh v súlade s ústavou a jej cieľmi. To znamená vyvinutie čo najväčšej snahy o predstavenie alebo prijatie realistických opatrení vedúcich k naplneniu rozpočtových cieľov. Kabinet podľa RRZ nevyužil príležitosť predstaviť vlastný, argumentami zdôvodnený návrh opatrení, ktoré by považoval v aktuálnej situácií za najvhodnejšiu formu konsolidácie.



Aj keď vláda nemá vyslovenú dôveru Národnej rady (NR) SR, má podľa RRZ plné kompetencie predstavovať opatrenia a schvaľovať legislatívne návrhy, ktoré sú nevyhnutné pre prípravu rozpočtu. "Z tohto pohľadu sa javí spôsob zostavenia rozpočtu nerealistickými plošnými opatreniami len v úzkej časti výdavkov s argumentom nemožnosti pripravovať legislatívne opatrenia za veľmi zjednodušenú a analyticky nepodloženú úvahu, v snahe len čisto formálne naplniť požiadavku ústavného zákona," vytkla rozpočtová rada.