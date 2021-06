Ministerstvo financií: Štát ušetrí na ekonomickom systéme milióny eur

Bratislava 10. júna (TASR) – Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na nový centrálny ekonomický systém (CES), ktorý definitívne nahradí zastaraný a neefektívny nadrezortný ekonomický systém (NES). Informoval o tom tlačový odbor MF SR.



Podľa rezortu financií ide o dôležitý krok, ktorým sa postupne zjednotia ekonomické procesy vo všetkých štátnych inštitúciách, čím sa zvýši efektivita a usporia sa milióny eur.



Ministerstvu financií sa podarilo oproti pôvodne vysúťaženej cene vyrokovať jej zníženie o 4 milióny eur. Štát tak získa nový ekonomický systém za 36,7 milióna eur s DPH. Ministerstvo financií dosiahlo výrazné úspory aj v ďalších troch systémoch od rovnakého dodávateľa. Celkovo tak rezort do roku 2026 ušetrí viac ako 19 miliónov eur.



"Je neefektívne, aby každá štátna inštitúcia používala a financovala vlastné ekonomické systémy. CES im umožní odstrihnutie od často zastaraných a nákladných riešení, čím prirodzene výrazne ušetria a zlepšia svoju vzájomnú spoluprácu," povedala generálna tajomníčka služobného úradu MF SR Veronika Gmiterko.



"Zároveň vidíme v informačnom systéme veľký potenciál nad rámec pôvodného zadania," doplnil generálny riaditeľ IT sekcie MF SR Vladimír Bednár.



Podľa MF SR bude postupne do CES zapojených 500 štátnych subjektov, v ktorých dôjde k ďalším úsporám nad uvedenú sumu - konkrétne prevádzkové náklady CES s 500 subjektmi budú nižšie, ako sú pri súčasnom systéme NES so 160 subjektmi.



Prvé inštitúcie budú podľa rezortu financií pripojené už od konca budúceho roka. CES je financovaný z eurofondov a do projektu budú zapojené všetky ministerstvá. Zároveň jeho realizácia napĺňa programové vyhlásenie vlády. Tento projekt odobrili Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Úrad pre verejné obstarávanie.