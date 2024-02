Rezort:Súbeh daňového bonusu a príspevku od úradu na hypotéku je možný

Bratislava 6. februára (TASR) - Súbeh daňového bonusu za rok 2023 a príspevku od úradu práce na hypotéku je možný. Uviedol to v utorok na stretnutí s novinármi riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Ministerstva financií (MF) SR Peter Mikloš.



"Odporúčam preto ľuďom, ktorí čakajú na podanie daňového priznania pre účely daňového bonusu, aby sa obrátili aj na úrad práce a podali si žiadosť pre príspevok," zdôraznil.



Systém je podľa neho nastavený tak, že ľudia, ktorí by si v roku 2024 mohli refinancovať úver výhodnejším úverom od inej banky by si podľa neho mali zvážiť, či je pre nich výhodnejšia znížená splátka zo strany novej banky alebo zotrvať v pôvodnej banke a podať žiadosť o príspevok zo strany štátu.



Podčiarkol, že akonáhle dôjde k navýšeniu splátky úveru alebo príde oznámenie o zvýšení úrokovej sadzby, treba požiadať v ten daný mesiac na úrade práce o príspevok, aby človek za daný mesiac neprišiel o príspevok. "Spätne sa to nedá vyplácať," podčiarkol.



Doplnil, že na veľa refinancovaných úverov sa príspevok z úradu práce vzťahovať bude, ale ľudia musia splniť ďalšie kritériá, ktoré sú nastavené v legislatíve. "Všeobecne platí, že úver, ktorý bol zobratý v minulosti a bol refinancovaný v roku 2022, v roku 2023 nastala refixácia, tak bude spadať pod hypotekárnu pomoc. Takisto aj úvery, ktoré boli refixované neskôr, budú spadať pod príspevok," vysvetlil Mikloš.



"Podmienkou je, že musí dôjsť k refixácii. Odporúčam takýmto klientom, aby navštívili úrad práce a zdokladovali prepojenie zmluvy medzi "starou" bankou a "novou" bankou, aby bolo jasné na úrade práce, že tieto úvery spolu súvisia a refinancovaná zmluva refinancuje pôvodný úver, ktorý slúžil na nadobudnutie alebo na rekonštrukciu nehnuteľnosti," poznamenal.



"Podstatné je, aby boli naplnené účely, ktorými je nadobudnutie alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti a musí byť zdokladované spárovanie tých úverových zmlúv," dodal Mikloš.