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< sekcia Ekonomika

NOVÝ TRIK PODVODNÍKOV: Zneužili meno ministerstva financií

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Verejnosti v tejto súvislosti rezort odporúča, aby neotvárala ani neklikala na takéto podvodné stránky.

Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Na internete sa šíri ďalší podvod, ktorý zneužíva meno Ministerstva financií (MF) SR. Rezort na to upozornil v pondelok na sociálnej sieti.

„Len minulý týždeň sme verejnosť upozorňovali na podvodnú stránku propagujúcu Trade AI a dnes sa objavila ďalšia webová stránka, ktorá sa opäť neoprávnene vydáva za stránku Ministerstva financií SR a láka ľudí na výhodné investície a rýchle zisky,“ varoval rezort.

Verejnosti v tejto súvislosti odporúča, aby neotvárala ani neklikala na takéto podvodné stránky. „Neposkytujte stránke žiadne osobné údaje a ani iným spôsobom nekomunikujte s osobami, ktoré sa vydávajú za zamestnancov Ministerstva financií SR a ponúkajú investičnú príležitosť,“ zdôraznil rezort s tým, že MF nikdy nevyzýva občanov na zasielanie peňazí prostredníctvom podobných webových stránok.
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