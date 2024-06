Rezort financií určil limit výdavkov pre jednotlivé kapitoly rozpočtu

Bratislava 28. júna (TASR) - Všetky ministerstvá, úrady a inštitúcie, ktoré sú financované z rozpočtu verejnej správy, už majú určené výdavkové limity na rok 2024. Príslušné dokumenty podpísal v piatok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Týmto krokom tak formálne dochádza k naplneniu zákona o rozpočtových pravidlách. Určenie limitu výdavkov je jeden z nástrojov, ktorý ministerstvu financií pomôže s postupným ozdravovaním verejných financií a je to zároveň jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR," informoval v piatok rezort financií.



Pripomenul, že výdavkové limity sa v praxi počas predchádzajúcich rokov neuplatňovali, keďže existovala výnimka z dôvodu pandémie a energetickej krízy. "Predchádzajúce vlády tak neboli nútené dodržiavať požadované limity výdavkov a aj z toho dôvodu sa medzi rokmi 2020 a 2023 výrazne zhoršil stav verejných financií v oblasti deficitu aj dlhu SR," zdôraznilo ministerstvo s tým, že od roku 2024 výnimka na uplatňovanie limitov skončila.



Výdavkové limity by mali podľa neho spolu s plánovanou konsolidáciou prispieť k postupnému ozdraveniu verejných financií, ku ktorému sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení a nedávno aj v schválenom Programe stability. "Výdavkové limity tak korešpondujú s plánom postupného zníženia deficitu verejnej správy na úroveň pod 3 % HDP do roku 2027 a následnom znižovaní dlhu SR," deklaroval rezort. Zároveň sú súčasťou plánu obnovy a boli tak jednou z podmienok na splnenie míľnika na uvoľnenie ďalšej platby pre Slovensko.