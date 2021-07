Slovensko podporí športovú oblasť sumou takmer 10 miliónov eur

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR uvoľnilo takmer 10 miliónov eur pre Fond na podporu športu. MF SR tak chce podporiť sektor profesionálneho a aj amatérskeho športu.



"Ministerstvo financií si uvedomuje, že obmedzenia počas pandémie narobili problémy aj v športovom sektore. Preto sme uvoľnili 9,5 milióna eur na to, aby sme tomuto odvetviu v náročnej situácii pomohli a umožnili jeho ďalší rozvoj," uviedlo ministerstvo.



Prevádzkovateľom športovo-infraštruktúrnych prevádzok (napríklad fintess centrá), poputuje 6,5 milióna eur, tri milióny eur dostanú profesionálne športové kluby. Pomoc sa bude realizovať prostredníctvom výziev Fondu na podporu športu.



Peniaze by mali byť okrem iného použité na výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Pomoc by malo dostať aj 51 amatérskych športových organizácií, ktoré sa pridajú k doterajším 303 úspešným žiadateľom sektora amatérskeho športu.



"Začiatkom júna sme poskytli pomoc cestovným kanceláriám. V snahe zmierniť negatívne dopady pandémie sa snažíme poskytovať pomoc ďalšiemu sektoru, ktorým je šport," povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽANO).