MF SR víta odporúčania OECD pre Slovensko v oblasti verejných financií

Bratislava 13. januára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR víta odporúčania a závery Ekonomického prehľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre Slovensko. Tie vo štvrtok v Bratislave prezentoval generálny tajomník Mathias Cormann. V rámci prezentácie štúdie OECD na pôde rezortu diplomacie o jej záveroch diskutoval aj štátny tajomník MF SR Ľuboš Jančík.



Cormann vyzdvihol, že od roku 2000 je Slovensko medzi krajinami s najväčším ekonomickým rastom. Zároveň však správa upozorňuje, že rast produktivity a hospodárske dobiehanie vysokopríjmových krajín sa spomalilo po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a 2009. Podľa OECD sa už pred pandémiou nového koronavírusu začal zhoršovať štrukturálny rozpočtový deficit aj napriek robustnému hospodárskemu rastu a silnému vývoju na trhu práce. Medzi výzvy, pred ktorými stoji ekonomika, organizácia radí najmä starnutie populácie, udržateľnosť verejných financií, zvýšenie produktivity práce, digitalizáciu, skvalitnenie zdravotníctva a školstva, či udržateľný rast.



Odporúčania organizácie vníma štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík ako veľmi užitočný a dôležitý podnet z hľadiska reformných plánov tejto vlády. Pokračoval, že sú založené na skúsenostiach tridsiatky najvyspelejších ekonomík sveta a s veľkou časťou z nich sa rezort stotožňuje.



"Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií, na ktorú poukazuje aj dnešná správa OECD, vnímam včera vládou schválené výdavkové limity ako najdôležitejšiu rozpočtovú reformu za uplynulé tri desaťročia. Ich hlavným princípom je rozpočtovo zodpovedné a udržateľné správanie – v dobrých rokoch si zodpovedne odkladáme tak, aby sme v rokoch krízy mohli cielenými verejnými výdavkami stimulovať ekonomiku. Ak by sme mali zavedené viacročné výdavkové stropy už v roku 2011, dnes mohol byť náš verejný dlh nižší o 10 miliárd eur bez toho, aby to občania zásadne pocítili na svojich peňaženkách," povedal Jančík.



Zdôraznil zároveň, že kľúčovou vecou pre udržateľnosť verejných financií je vysporiadať sa s demografickou krízou, pričom ocenil odporúčania OECD v tejto oblasti, najmä naviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku dožitia.