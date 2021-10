MF SR: Vládne opatrenia boli efektívne, firmám sa vlani darilo

Bratislava 21. októbra (TASR) - Vládne opatrenia na zmiernenie vplyvu pandémie nového koronavírusu boli efektívne a štát tak vlani vytvoril podmienky pre firmy, aby sa cez krízu neprepadli do strát. Skonštatovalo to Ministerstvo financií (MF) SR odvolávajúc sa na oficiálne výsledky o hospodárení s verejnými financiami, ktoré vo štvrtok zverejnil Eurostat.



Podľa aktuálneho oznámenia Eurostatu dosiahlo Slovensko v roku 2020 deficit verejných financií na úrovni 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V prvom oznámení publikovanom na jar malo Slovensko deficit vo výške 6,2 %. "Slovensko tak malo jednu z najväčších revízií výšky deficitu oproti prvému oznámeniu," poznamenal rezort financií.



Eurostat tiež poukázal, že Slovensko v roku 2020 dosiahlo dlh na úrovni 59,7 %. Opäť ide podľa slov rezortu o lepší výsledok oproti aprílovej správe, kde sa počítalo s výškou 60,6 %. "Slovensko si tak polepšilo a vypadlo zo zoznamu krajín, v ktorom je pomer verejného dlhu vyšší ako 60 % HDP," vyzdvihlo ministerstvo.



MF SR podčiarklo, že najväčší vplyv na zlepšení hospodárenia mal zvýšený príjem z daní, a to o takmer 521 miliónov eur, čo podľa rezortu potvrdzuje funkčnosť vládnych opatrení na záchranu ekonomiky počas pandémie. "Pôvodne sa očakával prepad korporátnych príjmov podobný ako v kríze v roku 2009. Aktuálne čísla však naznačujú, že korporátna daň ostala takmer na úrovniach roku 2019," pripomenul rezort. Pre porovnanie dodal, že vláda na boj s pandémiou dala doteraz deväťkrát viac oproti tomu, koľko na protikrízovú pomoc vynaložil štát v rokoch 2009 a 2010.



"Samotná povolebná hospodárska politika zlepšila dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 0,7 % HDP. V najnovšej správe to potvrdzuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť," uzavrel rezort s tým, že napriek tomu netreba zabúdať na nevyhnutnosť prijatia novely zákona o dlhovej brzde a ďalších reforiem verejnej správy.