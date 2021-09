Výzva na žiadosti pre CK o návratnú pomoc je zverejnená

Bratislava 14. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie. Elektronický formulár žiadosti bude zverejnený na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky www.szrb.sk.



Schémou pomoci MF SR reaguje na situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a následným rušením dovolenkových zájazdov. Toto opatrenie pomôže cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie. Zároveň pomôže desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky. Na tento účel vyčlenilo MF SR 65 miliónov eur. Ministerstvo očakáva, že pomoc bude potrebovať približne 82 cestovných kancelárií.



Návratná pomoc pre cestovné kancelárie bude splatná do štyroch rokov. Jej výška nesmie presiahnuť 25 % celkového obratu za rok 2019. Cestovné kancelárie budú mať zároveň aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu počas celého obdobia. Malé a stredné podniky vo výške 0,49 % a veľké podniky 1,01 %. Nárok na poskytnutie pomoci majú tie cestovné kancelárie, ktoré vydali oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde. Taktiež sa to týka kancelárií, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov. Ide o stornované dovolenky v termíne od 12. marca minulého roka do 31. augusta 2021.