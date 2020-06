Po zavedení zaokrúhľovania obchodník nebude môcť odmietnuť mince

Bratislava 10. júna (TASR) - Na eliminovanie drobných jednocentových a dvojcentových mincí je potrebná novela zákona o cenách. Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že po prijatí zmeny to nebude znamenať, že sa nebude dať platiť týmito mincami. Ani po zavedení zaokrúhľovania nebudú môcť obchodníci podľa MF SR odmietnuť ich prijatie. Stále budú zákonným platidlom eurozóny, kým by ich nezrušila Európska centrálna banka (ECB).



Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) navrhuje obmedzenie používania drobných jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku formou zaokrúhľovania konečnej ceny nákupu spotrebiteľov na nulu alebo päť centov. "Ak by takéto rozhodnutie boli vláda aj parlament pripravení prijať, tak by sme to podporovali aj my. Pre nás emisia týchto mincí predpokladá isté náklady. Na jednej strane by sme šetrili isté náklady a na druhej strane by sme znížili aj ekologickú záťaž, pretože realita zo života je taká, že sa nám tieto euromince nevracajú hlavne pre vysoké náklady na manipuláciu hlavne zo strany podnikateľov," povedal v stredu na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.



Vláda si aj v programovom vyhlásení vlády (PVV) stanovila elimináciu týchto mincí. "Zavedieme možnosť zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh jedno- a dvojcentových mincí, s cieľom znížiť náklady firiem a komerčných bánk. Použijú sa pritom podobné princípy ako pri zrušení 10- a 20-halierových mincí v minulosti," uvádza sa v PVV.



Tlačový odbor rezortu financií pre TASR uviedol, že jediná možnosť, ako obmedziť používanie drobných, je prostredníctvom novely zákona o cenách. "Ide o jedinú možnosť, ako na národnej úrovni obmedziť používanie týchto mincí, avšak to nebude znamenať, že po schválení takejto zmeny sa už na území Slovenskej republiky nebude môcť platiť týmito mincami. Ani po zavedení zaokrúhľovania obchodník nemôže odmietnuť ich prijatie, napríklad cudzími štátnymi príslušníkmi krajín, kde k obmedzeniu ich používania nedošlo, lebo stále ide o zákonné platidlo v rámci celej eurozóny," vysvetlil tlačový odbor MF SR.



Rezort uviedol, že jedinú kompetenciu zrušiť euromince s týmito hodnotami ako zákonné platidlo na úrovni celej eurozóny má ECB. "Tu obstojí teda podpora zo strany NBS, aby ako súčasť Eurosystému tlmočila túto požiadavku Slovenska v rámci svojich kompetencií ECB," dodalo MF SR.