Štát bude mať v roku 2023 oproti rozpočtu o takmer 2 miliardy eur viac

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovensko by malo mať k dispozícii v tomto roku oproti schválenému rozpočtu navyše 1,52 miliardy eur a v budúcom by mal rast príjmov oproti rozpočtu dosiahnuť 1,976 miliardy eur. Dôvodom je inflácia, ale aj zlepšený výber daní. Rast výberu daní má aj protistranu vo forme nárastu výdavkov, upozornil pri prezentácii daňovej prognózy riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy.



I keď bude príjem do rozpočtu vyšší, zároveň vzrastú aj výdavky štátu na kompenzáciu vyšších cien a vyšších miezd vo verejnom sektore. Tieto vplyvy však zatiaľ nie sú v daňovej prognóze úplne špecifikované. "Preto hovoríme, že pokiaľ vláda, minister, ktorýkoľvek príde s návrhom na nové politiky, nové opatrenia, vždy si to bude vyžadovať aj kompenzačné opatrenia," povedal Valachy. Štátny tajomník MF Marcel Klimek dodal, že objem predpokladaných zvýšených výdavkov zrejme presiahne dve miliardy eur.



Klimek pripomenul, že vláda sa bude musieť v najbližších rokoch vyrovnať aj s úlohami, ktoré jej vyplývajú z platných zákonov. "My v rozpočtovom procese samozrejme vidíme, že budeme mať o dve miliardy vyššie príjmy. Podľa zákona o výdavkových limitoch musíme znížiť naše výdavky zhruba o 600 miliónov a rok na to o ďalších 600 miliónov," uviedol Klimek. Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti musí navyše vláda viazať výdavky v sume troch percent a v roku 2024 musí vláda predstaviť vyrovnaný rozpočet. "Čo znamená oproti dnešku ušetriť štyri až 5,5 miliardy eur," zhrnul Klimek.