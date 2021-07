Štátny rozpočet sa skončil za prvý polrok schodkom 3,418 miliardy

Ilustračné foto. Foto: deutschebank.ge

Bratislava 1. júla (TASR) – Príjmy štátneho rozpočtu za prvý polrok dosiahli 7,584 miliardy eur a výdavky sa vyšplhali na 11,002 miliardy eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2021 schodok vo výške 3,418 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1,690 miliardy eur a výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1,198 miliardy eur, informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,325 miliardy eur alebo 26,7 % na konečných 6,278 miliardy eur.spresnil rezort financií.Rast týchto príjmov kompenzoval výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 30 miliónov eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 300.000 eur.dodalo MF.Pozitívny vývoj zaznamenalo MF v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 301,6 milióna eur alebo o 53,1 % na 869 miliónov eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 99 miliónov eur z približne jedného milióna eur v rovnakom období minulého roka.V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 34,6 milióna eur alebo o 9,3 %. Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 48,9 milióna eur, kapitálových príjmov o 2,1 milióna eur a úrokov o 400.000 eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie tiež o 400.000 eur. Tieto výpadky príjmov boli čiastočne kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov, a to o 17,2 milióna eur.Pokles o 348 miliónov eur alebo o 54,2 % zaznamenal rezort financií v porovnaní s prvým polrokom 2020 pri výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu. Zvýšili sa, naopak, výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s čerpaním eurofondov, a to o 168,2 milióna eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 44,1 milióna eur. Do rozpočtu EÚ Slovensko zaplatilo 498,6 milióna eur, čo je medziročný nárast o 10,2 milióna eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 69,9 milióna eur alebo o 10,4 %. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1,394 miliardy eur.