SK-CERT varuje pred podvodom zneužívajúcim identitu rezortu financií

Bratislava 28. októbra (TASR) - Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT na svojej webovej stránke zverejnilo varovanie pred podvodom zneužívajúcim identitu Ministerstva financií (MF) SR. Rezort financií to potvrdil na sociálnej sieti. Ide o podvodné e-maily, ktoré navodzujú dojem, že odosielateľom je MF SR, a sľubujú vrátenie finančnej sumy. Skutočným cieľom je však vylákať od obete osobné údaje a číslo platobnej karty. Centrum odporúča na e-maily nijako nereagovať.



Centrum na stránke zverejnilo konkrétne domény, pri ktorých zaznamenali podvodné konanie. Tie sa však môžu z prípadu na prípad meniť. "V žiadnom prípade túto stránku nenavštevujte a nič na nej nevyplňujte," zdôraznilo SK-CERT.



O podvodníkoch informuje aj MF na sociálnej sieti. "Ministerstvo financií žiadne takéto správy ľuďom neposiela. Odporúčame, aby ste podobné e-maily neotvárali a aby ste za žiadnych okolností neposkytovali svoje osobné údaje do falošného formulára," napísal rezort. Zdôraznil, že ministerstvo nikdy nežiada občanov o priame platby a ani ich neinformuje o prípadných daňových preplatkoch či nedoplatkoch.



SK-CERT doplnilo, že v súvislosti s takýmito podvodnými kampaňami treba dodržiavať základné zásady kybernetickej hygieny. Neotvárať neoverené správy ani podozrivé prílohy, zakázať povoľovanie makier v dokumentoch, neotvárať URL odkazy vzbudzujúce podozrenie či nereagovať na správy žiadajúce akékoľvek osobné a citlivé údaje. "Za žiadnych okolností nevpisujte svoje osobné či prihlasovacie údaje do webstránok, ktoré sú ľubovoľným spôsobom podozrivé alebo nemajú dôvod požadovať podobné informácie," napísalo centrum. Takisto radí udržiavať zariadenie aktualizované.