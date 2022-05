Protiinflačné opatrenia z dielne SaS by ročne stáli 900 miliónov eur

Bratislava 18. mája (TASR) – Vplyv protiinflačných opatrení z dielne SaS na rozpočet by bol na úrovni takmer 900 miliónov eur ročne. Odhaduje to Ministerstvo financií (MF) SR. Návrh SaS zahŕňa mimoriadne zvýšenie životného minima, rozšírenie okruhu poberateľov príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku na bývanie a zníženie krátenia dávok v hmotnej núdzi.



Zvýšením životného minima a následným rastom nezdaniteľnej časti základu dane odhaduje rezort financií dosah na úrovni 536 miliónov eur ročne. Vplyv na rozpočet príspevku na bývanie by bol podľa Inštitútu finančnej politiky na úrovni 222 miliónov eur ročne. Ostatné opatrenia by štát stáli 95 miliónov eur ročne. MF tak potvrdilo aj dáta uvedené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré šéf rezortu Milan Krajniak (Sme rodina) prezentoval pred stredajším rokovaním vlády.



Protinávrh pomoci predstavila SaS v utorok (17. 5.). Podľa predsedu strany Richarda Sulíka naň bola SaS vyzvaná. Návrh ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča podľa neho nie je pomocou pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní.