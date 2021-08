Rezort financií odmieta zodpovednosť za stav výstavby D4/D1

Bratislava 30. augusta (TASR) – Výstavba križovatky D4/D1 rozhodne nestojí pre Ministerstvo financií (MF) SR. Zdôraznil to tlačový odbor rezortu s tým, že Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnil hodnotenie projektu ešte začiatkom mája. MF navyše doteraz neeviduje žiadosť na uvoľnenie financií, teda rozpočtové opatrenie, zo strany ministerstva dopravy.



„Je vo verejnom záujme, aby sa križovatka D1/D4 dokončila čo najskôr. Aj preto ÚHP už v júni 2020 upozornil ministerstvo dopravy a NDS, že podľa platných zákonov je nutné urýchlene zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti projektu. NDS ju zverejnila až v apríli 2021," podotkol rezort financií. ÚHP tento projekt následne posúdil ešte v máji, teda v zákonnej lehote do 30 dní od zverejnenia štúdie.



MF zároveň poukázalo na to, že v zmysle zákona nie je podmienkou na vyhlásenie verejného obstarávania hodnotenie investície rezortom financií, ale zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti, ktoré bolo v rukách NDS. „Cieľom hodnotenia investičných projektov je zaistiť ich ekonomickú efektívnosť, čiže najvyššiu hodnotu pre daňovníkov za preinvestované verejné peniaze," dodalo ministerstvo financií.



Minister dopravy Andrej Doležal ešte 5. augusta počas livestreamu na sociálnej sieti k tejto téme uviedol, že v štátnom rozpočte sú na tento projekt alokované prostriedky.



„Stále však nemôžeme spustiť verejné obstarávanie, lebo tie finančné prostriedky, ktoré sú vo všeobecnej pokladničnej správe alokované na tento projekt, sú stále v rukách ministerstva financií a každú investíciu nám musia rozpočtovým opatrením uvoľňovať," ozrejmil.