MF výstavbu železničnej trate Nitra - Trnovec nad Váhom neodporúča

Nitra 29. apríla (TASR) – Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR neodporúča pokračovať v projekte výstavby novej železničnej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom. Nová trať podľa hodnotenia útvaru nie je najlepším riešením priameho spojenia Bratislavy s Nitrou.



Projekt nie je návratný a štúdia, ktorú pripravili Železnice Slovenskej republiky, počíta s nereálnymi termínmi výstavby. Obsahuje tiež chybné výpočty prevádzkových nákladov, uvádza sa v hodnotení chystaného projektu, ktoré pripravilo ministerstvo. Ekonomické hodnotenie má pre subjekty odporúčací charakter, rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.



Štúdiu uskutočniteľnosti na vybudovanie novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom za 388 až 667 miliónov eur pripravili Železnice Slovenskej republiky. Štúdia posudzuje štyri alternatívy líšiace sa trasovaním a technickým riešením, pričom odporúča realizovať jednokoľajnú alternatívu s odbočením v Ivanke pri Nitre za 388 miliónov eur, ktorú hodnotí ako jedinú spoločensky návratnú. Hlavným cieľom novej trate je rýchlejšie spojenie Nitry s Bratislavou.



Projekt nadväzuje na predpokladanú modernizáciu trate Trnovec nad Váhom – Bratislava. Po realizácii projektu štúdia predpokladá jazdu rýchlikov z Nitry do Bratislavy za 54,5 minúty. Projekt je na začiatku projektovej prípravy. Štúdia napriek tomu počíta so začatím výstavby trate už v roku 2023 a jej dokončením v roku 2025. „Po skúsenostiach s inými stavbami je možné zahájiť stavbu najskôr v roku 2029, teda o šesť rokov neskôr oproti štúdii,“ uvádza sa v hodnotení.



Cieľ projektu zlepšiť železničné spojenie Nitry a Bratislavy je podľa ministerstva financií relevantný, nevyžaduje si však výstavbu novej trate, ale zavedenie priamych vlakov cez Leopoldov. Toto sa dá urobiť okamžite a prakticky zadarmo, úprava by skrátila cestu vlakom zo súčasných 98 až 112 minút na 62 až 73 minút.



Ešte rýchlejšie spojenie sa dá dosiahnuť modernizáciou existujúcej trate na úseku Nitra – Leopoldov. Pre modernizáciu trate odporúča ministerstvo vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Oproti navrhovanej novej trati by cesta medzi Nitrou a Bratislavou trvala o približne päť minút dlhšie, investičné náklady by boli zhruba polovičné a modernizácia by mohla začať skôr ako plánovaná výstavba novej trate.