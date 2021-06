Za chybné obstarávanie diaľnice vráti Slovensko EÚ 55 miliónov eur

Bratislava 23. júna (TASR) – Slovensko bude musieť vrátiť Európskej únii eurofondy vo výške do 55,5 milióna eur. Dôvodom opravy výšky finančného príspevku Únie je verejné obstarávanie Slovenskej správy ciest na realizáciu stavby Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce z roku 2004.



Štátu ešte donedávna hrozilo, že bude musieť vrátiť do Bruselu viac ako 172 miliónov eur. Rokovaniami sa sumu podarilo znížiť až o dve tretiny, informoval v stredu rezort financií.



„Výsledkom úspešných rokovaní Ministerstva financií (MF) SR s Európskou komisiou je zníženie pôvodne navrhovanej finančnej opravy z 25 na 10 percent. Dosah na štátny rozpočet tak bude nižší až o dve tretiny (116,8 milióna eur) a v maximálnej výške 55,5 milióna eur,“ uviedol tlačový odbor rezortu.



Európska komisia Slovensku zároveň uvoľní zvyšné prostriedky, ktoré mali byť použité na výstavbu tohto projektu, v celkovom objeme 300 miliónov eur. To predstavuje zhruba 12 percent z plánu čerpania na rok 2021. „Po dlhých mesiacoch rokovaní s Európskou komisiou sa nám podarilo úspešne zmierniť dosahy na verejné financie a ušetriť milióny eur,“ skonštatoval minister financií Igor Matovič.



Protimonopolný úrad SR v roku 2006 za verejné obstarávanie diaľnice udelil šiestim stavebným firmám pokutu za kartel a rovnako päťročný zákaz zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní. Audity Európskej komisie však dokázali, že účastníci kartelu v rokoch 2006 - 2011 naďalej zarábali na štátnych zákazkách.