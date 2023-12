MF: Zmena zaznamenávania refundácií by nemala vplyv na deficit

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ak by v budúcnosti prišlo k zmene systému zaznamenávania refundácií, nebude to mať žiaden vplyv na deficit štátneho rozpočtu v budúcom roku. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR s tým, že doterajšiu aplikačnú prax v prípade účtovania výdavkov na energetickú pomoc považuje rezort za relevantnú.



"Stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podobne ako aj ostatné stanoviská rady, berie MF SR do úvahy, no vnímame ich ako rozdielny výklad pravidiel. V nadväznosti na aktuálnu situáciu MF SR očakáva, že téma bude otvorená a vyriešená na odbornej úrovni," uviedol tlačový odbor rezortu.



Rezort financií dodal, že odmieta, aby sa pred závermi odborných diskusií téma zneužívala v politickej komunikácii, pretože ide o vysoko odbornú problematiku, ktorá musí byť vyriešená medzi dotknutými inštitúciami.