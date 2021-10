MF zorganizovalo pri príležitosti KOBE okrúhly stôl o fiškálnom rámci

Bratislava 28. októbra (TASR) - V rámci projektu Európskej komisie (EK) Konferencia o budúcnosti Európy (KOBE) zorganizovalo vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR okrúhly stôl za účasti expertov, ekonómov a politikov, kde diskutovali o dvoch témach. Prvou bola reforma fiškálneho riadenia Európskej únie (EÚ) a druhou dobudovanie eurozóny. Povedal to štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík na tlačovom brífingu po konferencii.



"V dôsledku mimoriadnych opatrení, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, boli dočasne pozastavené tieto fiškálne pravidlá EÚ, ktoré sú stanovené v pakte stability a rastu," spomenul Jančík a pripomenul, že počas pandémie nového koronavírusu, keď boli tieto pravidlá uvoľnené, slovenská vláda minula na pomoc firmám, ľuďom a ekonomike zhruba päť miliárd eur.



"Pandémia COVID-19 nám však aj pripomenula, že súčasné nastavenie rozpočtových pravidiel si vyžaduje reformu. Slovensko sa do diskusie o reforme fiškálneho riadenia zapája viac než len verbálne, už vlani sme začali intenzívne pracovať na reforme riadenia slovenských verejných financií tak, aby aj napriek pandémii boli dlhodobo udržateľné," vyhlásil štátny tajomník.



Slovenským príspevkom do diskusie o reforme fiškálneho riadenia EÚ bol práve návrh novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú rezort začal pripravovať ešte minulý rok.