Rezort financií: Zoznam potravín v cenovom porovnávači sa rozšíri
Pôvodná myšlienka vytvoriť porovnávač cien potravín podľa MF vznikla ako reakcia na extrémnu infláciu, ktorú SR zažila v rokoch 2022 a 2023.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - V štátnom porovnávači cien cenyslovensko.sk už čoskoro pribudnú ďalšie druhy potravín. Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje legislatívny návrh, ktorým reaguje najmä na požiadavku verejnosti, aby sa možnosť porovnávať ceny medzi jednotlivými obchodmi rozšírila aj o ďalšie položky. Záujem o stránku vzrástol najmä počas decembra minulého roka. Celková návštevnosť už prekročila hranicu 853.000 zobrazení, informoval v piatok tlačový odbor MF.
Ministerstvo plánuje spustiť legislatívny proces, výsledkom ktorého by mal byť zoznam potravín, ktoré pribudnú do cenového porovnávača cenyslovensko.sk a ktoré budú obchodné reťazce povinné zasielať denne do systému rezortu financií.
„V súčasnosti cenový porovnávač obsahuje šesť základných kategórií. Ide o chlieb a pečivo, mliečne výrobky a vajcia, mäso a mäsové výrobky, zeleninu a ovocie, trvanlivé potraviny a špeciálne potraviny. V týchto kategóriách sa celkovo nachádza 15 druhov potravín, ktoré tvorí takmer 300 konkrétnych produktov,“ priblížil tlačový odbor MF.
Rezort financií už o niekoľko dní zverejní tzv. predbežnú informáciu, čím vytvorí priestor na odbornú a verejnú diskusiu, výsledkom ktorej by mal byť návrh konkrétnych druhov potravín, ktoré by do porovnávača cien mali pribudnúť. Malo by ísť o také potraviny, ktoré najčastejšie tvoria bežnú súčasť domácich nákupov.
Od spustenia cenového porovnávača MF postupne vylepšovalo jeho funkcionality a zároveň pridávalo nové, aby zákazníkom uľahčilo výber obľúbených predajní aj samotných produktov. Výrazný pokrok v orientácii zákazníkov priniesla interaktívna mapa, umožňujúca vyhľadávanie predajní podľa aktuálnej polohy užívateľa.
Prvoradým cieľom MF je, aby bol porovnávač cien využívaný čo najviac a aby poskytol občanom také informácie, vďaka ktorým vedia pri nákupoch vybraných potravín ušetriť. „Systém porovnáva ceny celého zvoleného nákupného zoznamu vo vybraných konkrétnych predajniach, pričom rozdiel pri cene medzi dvomi tovarovo identickými nákupmi môže byť aj viac ako 20 %. Ide o rozdiel medzi najlacnejším a najdrahším obchodom,“ priblížil tlačový odbor.
Pôvodná myšlienka vytvoriť porovnávač cien potravín podľa MF vznikla ako reakcia na extrémnu infláciu, ktorú SR zažila v rokoch 2022 a 2023. Počas spomínaných dvoch rokov stúpli ceny potravín (bez nápojov) v priemere o viac ako 40 %. Na základe údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR bola inflácia potravín (bez nápojov) v roku 2025 najnižšia od roku 2016 a dosiahla úroveň 1,8 %.
