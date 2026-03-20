< sekcia Ekonomika
Záťaž rozpočtových pravidiel verejnej správy sa má znížiť
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže pri uplatňovaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v praxi je cieľom novely, ktorú pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR. Predbežnú informáciu o legislatíve zverejnil rezort na portáli slov-lex.sk.
„Ide napríklad o úpravu limitov verejných výdavkov subjektov verejnej správy, súčastí rozpočtu verejnej správy, ako aj správcov kapitol, ako aj vykonávanie úprav záväzných ukazovateľov pri prostriedkoch Európskej únie (EÚ) a prostriedkoch štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ,“ priblížilo ministerstvo.
Novelou má tiež dôjsť k zosúladeniu právnej úpravy s potrebami aplikačnej praxe, a to napríklad v oblasti viazania rozpočtových prostriedkov a rozpočtovania výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Platná právna úprava podľa MF obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré je potrebné precizovať a niektoré doterajšie postupy predstavujú neúmernú administratívnu záťaž subjektov verejnej správy.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely formou zasielania podnetov a návrhov rezortu financií v súlade s jej stanovenými cieľmi. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu je marec tohto roka.
