Rezort financií: Agropotravinári nie sú v odporúčaniach k Plánu obnovy

Bratislava 23. decembra (TASR) - Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa nenachádzajú ani v odporúčaniach Európskej komisie k tvorbe národných Plánov obnovy a odolnosti. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR v reakcii na stredajšiu kritiku slovenských pekárov a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorí považujú za neprijateľné, že podpora agropotravinárstva nie je zahrnutá v Pláne obnovy a odolnosti SR, ktorú rezort financií v utorok (22. 12.) poslal do Bruselu.



Ako argumentoval rezort financií, Slovensko má jasne stanovené priority, ktoré vychádzajú aj z odporúčaní EK k Plánu obnovy, ale aj z Programového vyhlásenia vlády, či Národného programu reforiem. "Priority vzišli z niekoľkomesačných diskusií na odbornej a politickej úrovni a reflektujú tak politický konsenzus, ako aj kritériá EK, ktoré musí Slovensko splniť," spresnil rezort financií.



Ako ďalej zdôraznil, Slovensko čelí viacerým výzvam a zároveň má k dispozícii aj viacero finančných zdrojov na ich riešenie. "Plán obnovy je len jedným z nich. Ďalšie sú nedočerpané eurofondy 2014-2020, spoločná poľnohospodárska politika, REACT-EÚ a nové eurofondy 2021-2027," uzavrel tlačový odbor MF.



Rezort financií v utorok predstavil ďalšie detaily národného Plánu obnovy a odolnosti v dokumente, ktorý tesne pred Vianocami poslal do Bruselu. V stredu sa na samotný dokument vzniesla vlna kritiky zo strany SPPK, Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) aj mimovládnych organizácií.



SPPK tvrdí, že nevyužiť túto šancu na pomoc agropotravinárstvu a rozvoju vidieka je pre nich neprijateľným faktom. Slovenskí pekári sa zase čudujú, že vláda chce z Fondu obnovy minúť 1,5 miliardy eur na zdravý život, avšak na zdravé potraviny nemyslí. Mimovládne organizácie kritizujú samotnú prípravu plánu, považujú ju za netransparentnú.