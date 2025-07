Rezort financií:Cieľom porovnávača nie je reklama zahraničným reťazcom

Bratislava 7. júla (TASR) - Cieľom porovnávača cien potravín nie je robiť reklamu zahraničným reťazcom ani propagovať zahraničné produkty. Uviedol to pre TASR tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR v reakcii na vyjadrenia Milana Lapšanského, predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). MF SR takéto vyjadrenia SZPCC rezolútne odmieta.



„Prvoradým cieľom je zabezpečiť občanom prehľad o cenách a umožniť im ich porovnávanie, vďaka čomu v prípade záujmu vedia na nákupe ušetriť nemalé peniaze. Ďalším z cieľov je práve aj podpora domácich (slovenských) výrobkov, ktoré sú na stránke označené vlajkou Slovenskej republiky. Ak teda občania preferujú slovenské výrobky, vedia si ich ľahko vyhľadať a aj v tomto prípade porovnať ich ceny,“ priblížil rezort financií.



MF SR upozornilo, že štátny porovnávač cien potravín bol zriadený na základe zákona. Podľa neho majú povinnosť poskytovať údaje o cenách vybraných druhov potravín všetky obchodné reťazce s tržbami nad 200 miliónov eur a podielom predaja potravín nad 25 %. „Toto kritérium u nás spĺňa šesť obchodných reťazcov. Do systému sa však môžu predajcovia zapojiť aj dobrovoľne a MF SR už dnes od niektorých z nich eviduje možný záujem,“ pripomenul rezort financií.



Ministerstvo dodalo, že porovnávač cien potravín je užitočný a objektívny nástroj pre spotrebiteľov na meranie inflácie základných druhov potravín, ktorých ceny bežných ľudí zaujímajú najviac. Rezort financií očakáva férový prístup reťazcov a výrobcov najmä vo vzťahu k ich zákazníkom, teda občanom SR.



Lapšanský v pondelok uviedol, že zavedením cenového porovnávača na vybrané druhy potravín pre niektorých predajcov štát financuje reklamu zahraničných reťazcov. V porovnávači absentuje obchodná prirážka, ktorú si reťazce prihadzujú k nákupnej cene a predražujú ňou cenu pre spotrebiteľa. MF SR by sa pri riešení predražených pultových cien pre slovenských spotrebiteľov malo podľa neho zamerať na využívanie zákona o cenách.