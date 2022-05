Rezort financií: Opatrenia neohrozia daňové príjmy samospráv

Bratislava 18. mája (TASR) - Pre opatrenia na pomoc rodinám nebudú mať samosprávy nižšie príjmy, naopak, príjmy miest a obcí budú rásť v tomto roku nad úroveň rozpočtov a rovnako porastú aj v nasledujúcich rokoch. Po utorkovom (17.5.) rokovaní so zástupcami miest, obcí a vyšších územných celkov to konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR.



"Aj po prijatí opatrení na pomoc rodinám budú ich príjmy z dane z príjmov fyzických osôb vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným 3,442 miliardy eur, pričom vzrastú na 3,531 miliardy eur," vyčíslil rezort financií. Zvyšovať sa budú aj v budúcnosti, a to na 3,584 miliardy eur v roku 2023, na 3,605 miliardy eur v roku 2024 a na 3,872 miliardy eur v roku 2025. Ministerstvo financií pritom vychádza z aktuálnej makroekonomickej a daňovej prognózy.



Rezortu financií podľa stanoviska záleží na rovnomernej redistribúcii benefitov pozitívneho hospodárskeho vývoja a pri tlmení vyššej inflácie sa treba pozrieť aj na zmysluplné prerozdelenie prostriedkov v trojuholníku občan, samospráva a štátna správa.



"V tomto kontexte MF SR uvádza, že od konca poslednej hospodárskej krízy v roku 2013, teda za osem rokov, narástla priemerná mzda obyvateľstva o 51 %, pričom daň z príjmu fyzických osôb vzrástla za rovnaké obdobie takmer dvojnásobne (o 94 %). To sa premietlo aj do výrazne vyšších príjmov miest a obcí," priblížil rezort. Pripravené zvýšenie daňového bonusu je tak z pohľadu ministerstva nevyhnutným opatrením pre zachovanie pomernosti redistribúcie daňových príjmov a spravodlivým krokom vo vzťahu k občanom.