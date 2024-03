Rezort financií: Deficit štátneho rozpočtu prekročil 1,2 miliardy eur

Bratislava 1. marca (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára tohto roka schodok vo výške 1,224 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 86 miliónov eur alebo 7,5 %. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa príjmy štátneho rozpočtu vo februári zvýšili o 258 miliónov eur alebo 9,5 % na 2,975 miliardy eur. Výdavky pri medziročnom porovnaní tiež rástli, a to o 343 miliónov eur alebo 8,9 % na 4,199 miliardy eur.



Medziročný rast daňových príjmov predstavoval podľa rezortu financií 339,1 milióna eur alebo 14,1 %. "Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri spotrebných daniach vo výške 113,4 milióna eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 87,9 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,5 milióna eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,4 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,8 milióna eur," vyčíslilo MF.



Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol v tomto období 71,6 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2 milióny eur. Daň z príjmov právnických osôb dosiahla medziročný nárast na úrovni 54,5 milióna eur. Naopak, negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 6 miliónov eur. Negatívne sa vyvíjali aj príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 137,9 milióna eur.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali vo februári podľa rezortu financií medziročný nárast o 61 miliónov eur. "V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 93,4 milióna eur, s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 13,6 milióna eur," priblížilo ministerstvo. Pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy došlo k medziročnému nárastu o 3,2 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 31,1 milióna eur.