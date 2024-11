Rezort financií: ECB nenavrhuje zrušenie transakčnej dane

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR oslovilo Európsku centrálnu banku (ECB) so žiadosťou o posúdenie plánovaného zavedenia dane z finančných transakcií vo vzťahu k Národnej banke Slovenska (NBS). V rámci štandardnej odbornej komunikácie rezort obdržal od ECB stanovisko, v ktorom dáva na zváženie niektoré technické náležitosti zavedenia dane. Uviedlo to ministerstvo v reakcii na medializované stanovisko ECB.



"Nejde o žiaden návrh ECB na zrušenie daného konsolidačného opatrenia, ani na jeho zásadné zmeny. ECB dáva na zváženie uplatňovanie dane voči NBS. Dôraz pritom kladie v zásade iba na potrebu jasnejšie definovať, že transakčná daň sa nebude vzťahovať na vykonávanie operácií menovej politiky zo strany NBS," priblížil rezort financií. Zároveň odmieta niektoré medializované informácie, podľa ktorých centrálna banka žiada, aby SR prehodnotila zavedenie dane z finančných transakcií ako takej.



ECB podľa ministerstva štandardne ako pri ostatných hodnotiacich správach pripomína, aby zavedenie dane zásadne neovplyvnilo hospodárenie bánk. "Ani táto informácia nemá žiaden vplyv na už schválenú legislatívu, keďže zavedenie dane zásadne neovplyvní financovanie bánk a zasiahne bankový sektor rovnako, ako iné bežné podnikateľské subjekty, na ktoré sa daň bude vzťahovať," predpokladá MF.



Zdôraznilo, že pravidelne vedie s ECB odborný a konštruktívny dialóg pri všetkých legislatívnych úpravách, ktoré sa dotýkajú NBS a ňou vykonávanej menovej politiky. "MF SR totiž k rozhodnutiam pristupuje maximálne zodpovedne s dôrazom na prvoradú ochranu finančnej stability a finančných záujmov Slovenskej republiky," doplnil rezort.



Ako konštatuje ECB v stanovisku k zákonu o dani z finančných transakcií, ktoré vydala pred niekoľkými dňami, uplatňovanie tejto dane podľa aktuálne nastavených pravidiel by mohlo ovplyvniť činnosť NBS, a tým aj menovú politiku ECB. Hrozí tiež negatívny vplyv na európsky aj slovenský finančný systém a sťaženie prístupu k hotovosti na Slovensku. Nová daň sa má vyberať od apríla budúceho roka.