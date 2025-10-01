< sekcia Ekonomika
Rezort financií: Hospodárenie štátu bolo v septembri medziročne horšie
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa príjmy štátneho rozpočtu v septembri zvýšili o 1,059 miliardy eur (6,3 %) na 17,951 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra hotovostný schodok vo výške 3,777 miliardy eur. Išlo o medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 1,1 miliardy eur alebo 41 %. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo financií (MF) SR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa príjmy štátneho rozpočtu v septembri zvýšili o 1,059 miliardy eur (6,3 %) na 17,951 miliardy eur. Výdavky rozpočtu medziročne tiež stúpli, a to o 2,156 miliardy eur (11 %) na 21,728 miliardy eur.
Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,646 miliardy eur (12,4 %). „Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 607,5 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 216,3 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 92,4 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,3 milióna eur,“ vyčíslil rezort financií. Napriek vyššiemu prevodu územnej samospráve bol zaznamenaný aj pozitívny vývoj pri dani z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 405,5 milióna eur.
Ako MF ďalej informovalo, daň z finančných transakcií bola aktuálne odvedená vo výške 207,9 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol v septembri medziročne vyšší o 53,1 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal nárast o 39,6 milióna eur.
Negatívny vývoj zaznamenalo ministerstvo v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 1,218 miliardy eur (-49,6 %). Tento vývoj bol spôsobený tým, že v prvej polovici roku 2024 nedochádzalo k uhrádzaniu súhrnných žiadosti o platbu z dôvodu ukončovania predchádzajúceho programového obdobia 2014 - 2020.
Príjmy v rámci prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti dosiahli 626,4 milióna eur. V rámci rovnakého obdobia minulého roka tieto príjmy neboli realizované. Príjmy z dividend medziročne vzrástli o 13,9 milióna eur (13,5 %).
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v deviatom mesiaci roka medziročný nárast o 307,8 milióna eur (38,7 %).
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním eurofondov došlo k medziročnému poklesu o 837,1 milióna eur (-40,7 %). V kategóriách výdavkov súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo naopak k nárastu o 840,2 milióna eur (+296,9 %).
Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal ku koncu septembra medziročný pokles o 250 miliónov eur (-15,6 %).
