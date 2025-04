Rezort financií: Konsolidácia prináša výsledky

Bratislava 30. apríla (TASR) - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií SR sa zlepšila na najlepšiu úroveň od roku 2018 a po dvoch rokoch klesla z pásma vysokého do stredného rizika. Aj to je dôkazom toho, že Ministerstvo financií (MF) SR robí zodpovedné rozhodnutia a konsolidácia prináša pozitívne výsledky, uviedol rezort v reakcii na aktuálne hodnotenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Ministerstvo pripomenulo, že ak by vláda v roku 2024 nepristúpila k výraznej konsolidácii, verejný dlh by do roku 2027 narástol až na úroveň 71,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a dosiahol by sumu takmer 110 miliárd eur. Konsolidačný balíček však zastabilizoval stav verejných financií a deficit za minulý rok dosiahol úroveň 5,3 % HDP, čo bolo oproti schválenému rozpočtu lepšie o 0,7 % HDP.



„Vláda sa správa ako zodpovedný hospodár a je našou prioritou napraviť zdevastované verejné financie po bývalej vláde. Okrem toho sa zhoršuje globálne prostredie a evidujeme nové riziká, ktoré môžu priniesť obchodné vojny vo svete. Aj napriek tomu má MF SR jasné ciele znižovať deficit, robiť kroky k stabilizácii dlhu, a to v súlade s európskymi pravidlami. Konsolidácia je nevyhnutná, pretože chceme zabrániť tomu, aby sa suverénne Slovensko dostalo do rúk veriteľov,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Vláda v stredu schválila prvú Výročnú správu o pokroku, ktorú zasiela aj na posúdenie Európskej komisii (EK). V dôsledku globálneho ekonomického vývoja a globálnych obchodných hrozieb v nej MF zmierňuje svoje ciele pri plánovaných deficitoch verejných financií do roku 2027. Aktualizovaný plán podľa neho lepšie zodpovedá neistému makroekonomickému prostrediu.



Rezort financií odhaduje potrebu konsolidácie verejných financií na rok 2026 vo výške 1,7 miliardy eur. Deficit by mal tento rok dosiahnuť 4,9 % a budúci rok klesnúť na 4,1 % HDP. „Cieľom ministerstva financií je dosiahnuť do roku 2027 deficit na úrovni približne 3,5 % HDP, čo je predpokladom pre stabilizáciu dlhu a vytvorenie podmienok na jeho pokles v nasledujúcich rokoch,“ avizoval rezort s tým, že doterajší aj plánovaný vývoj je plne v súlade s európskymi rozpočtovými pravidlami aj programovým vyhlásením vlády.