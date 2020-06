MFSR: Koronakríza ovplyvnila aj odvody zo stávok

Bratislava 6. júna (TASR) - V apríli tohto roka odviedli stávkové kancelárie do štátneho rozpočtu celkovo 2,688 milióna eur. To bolo výrazne menej ako v rovnakom období vlaňajška, keď ich odvod predstavoval 7,211 milióna eur. Informácie o tom, ako koronakríza ovplyvnila stávkové kancelárie, zverejnilo ministerstvo financií na svojom facebooku.



Najviac odviedla štátu v apríli stávková spoločnosť Tipsport (1,129 milióna eur), nasleduje Niké (0,851 milióna eur) a Fortuna (0,638 milióna eur).



V medziročnom porovnaní odvodov za január a marec sa ešte výraznejší rozdiel neprejavil. Kým v 1. štvrťroku 2020 získal štátny rozpočet od stávkových kancelárií 22,675 milióna eur, v rovnakom období pred rokom to bolo mierne viac 22,789 milióna eur. Za celý rok 2019 odviedli stávkové kancelárie štátu spolu 93,528 milióna eur.



Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať štátu pri dostihových stávkach 1 % z hernej istiny a pri kurzových stávkach prevádzkovaných v herni a v prevádzkach 5,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza.