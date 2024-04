Rezort financií: Vlaňajší vývoj nemá konsolidačný vplyv na rok 2024

Bratislava 22. apríla (TASR) - Predbežné oficiálne údaje o hospodárení SR za minulý rok, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, považuje Ministerstvo financií (MF) SR za dobrú správu. Tieto výsledky však podľa rezortu zatieňuje očakávaný vývoj deficitu v roku 2024, ktorému lepší ako predpokladaný vlaňajší vývoj nepomôže.



"Legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom volebnom období v roku 2023 v Národnej rade SR počas tzv. legislatívnej smršte, majú vplyv na výdavky rozpočtu práve v roku 2024. Bývalá vláda tak zanechala na rok 2024 deficit vo výške 6,55 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje deficit vo výške 8,5 miliardy eur," vyčíslilo MF SR.



Verejné financie skončili v roku 2023 s deficitom vo výške 4,9 % HDP, informoval v rámci tzv. jarnej notifikácie ŠÚ SR. Pôvodne schválený rozpočet pritom počítal so schodkom na úrovni 6,4 % HDP. Výsledný deficit bol tak oproti schválenému rozpočtu nižší o 1,5 % HDP alebo 1,8 miliardy eur.



"Tento stav bol prioritne spôsobený výrazným zvýšením celkových príjmov štátu v sume 1,7 miliardy eur. Najvýznamnejšie pozitívne vplyvy predstavujú vyšší výber daní a odvodov v celkovej sume 994 miliónov eur a vyššie úrokové príjmy v sume 606 miliónov eur," priblížil rezort financií. Deficit sa podľa MF tiež znížil zmenou prístupu pri zaúčtovaní refundácií v celkovej sume 177 miliónov eur. Nižšie boli vlani aj výdavky, a to v sume 113 miliónov eur. Nižšie čerpanie bolo najmä z dôvodu posunov v dodávkach vojenskej techniky.



Tieto výsledky sú podľa ministerstva pozitívne v tom, že vysielajú lepší signál finančným trhom s ohľadom na financovanie štátneho dlhu do budúcnosti. "Čísla za rok 2023 však nezlepšujú situáciu v roku 2024, keďže vyšší príjem na daniach nie je možné prenášať do nasledujúceho roka a MF SR bude musieť naďalej pokračovať v konsolidačnom úsilí vo výške 1 % HDP, čo v nominálnom vyjadrení znamená 1,4 miliardy eur," dodal rezort.