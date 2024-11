Rezort financií:Výnimky z transakčnej dane bude mať 17.000 organizácií

Bratislava 29. novembra (TASR) - Nové výnimky z platenia dane z finančných transakcií, ktoré vo štvrtok (28. 11.) schválila Národná rada (NR) SR, sa budú týkať približne 17.000 organizácií. V reakcii na schválené zmeny to vyčíslilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Nová transakčná daň sa začne platiť od apríla budúceho roka a netýka sa bežných občanov. Pôvodná právna úprava obsahovala oslobodenie od dane napríklad pre platby daní, odvodov, sociálne dávky, dôchodky či platby na pošte. Nebude sa vzťahovať ani na platby štátu a samospráv. "Najnovšie sa zoznam subjektov, na ktoré sa daň z finančných transakcií nebude vzťahovať, rozšíril o ďalšie výnimky, napríklad občianske združenia alebo mimovládne organizácie, ktoré sa venujú pomoci ľuďom v núdzi či charite," vyzdvihol rezort financií.



Dôležité pritom je, akú majú tieto organizácie právnu formu a či vykonávajú verejno-prospešný účel. Z hľadiska právnej formy môže ísť o občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce prospešné služby, účelové zariadenia cirkví, subjekty výskumu a vývoja, záujmové združenia právnických osôb či Slovenský Červený kríž.



Verejno-prospešný účel je ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovávanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana životného prostredia, veda a výskum, ako aj organizovanie dobrovoľníckej činnosti.



Medzi oslobodené organizácie tak podľa MF patrí napríklad Slovenská katolícka charita, Plamienok, Sloboda zvierat, Liga proti rakovine, Športová akadémia Mateja Tótha, Nadácia SPP, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, ZMOS alebo Únia miest SR. Naopak, od transakčnej dane nebudú oslobodené napríklad politické strany a hnutia, stavovské organizácie, profesijné komory, pozemkové spoločenstvá alebo verejnoprávne inštitúcie.



Novela zákona obsahuje aj ďalšie nové výnimky na platenie dane z finančných transakcií. Vzťahovať sa tak budú aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú rozpočtovými a príspevkovými organizáciami štátu, obcí a vyšších územných celkov (VÚC), platby zdravotných poisťovní, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou či platby štátnych a verejných vysokých škôl.



Oslobodené od transakčnej dane budú aj osobitné účty, ako sú napríklad notárske úschovy, platby na osobných účtoch exekútorov, platby správcov konkurznej podstaty a dražobníkov v gescii Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Výnimku budú mať aj úhrady dobierok na Slovenskej pošte alebo iných poštových doručovateľov z ich účtov na účty predávajúcich, výber hotovosti Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý súvisí napríklad so zásobovaním bankomatov a na účely výplaty sociálnych dávok a dôchodkov, ktoré vypláca Slovenská pošta, ale aj štátne fondy, fondy zriadené zákonom a niektoré zákonom zriadené subjekty, ktoré nemajú povahu obchodných spoločností. Obchodovanie s kryptomenami bude od dane oslobodené v rovnakom rozsahu ako obchodovanie s cennými papiermi.