Rezort financií: Novela má prevziať pravidlá pre kapitálové trhy

Bratislava 2. apríla (TASR) - Odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu je cieľom viacerých nových európskych pravidiel, ktoré má prevziať novela zákona o cenných papieroch. Návrh právnej normy predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania.



Novelizovanou smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi sa napríklad odstraňujú identifikované prekážky, ktoré bránili rozvoju regulovaných trhov v EÚ, upravujú sa informačné povinnosti obchodníkov s cennými papiermi voči ich klientom, zavádza sa tiež požiadavka na zabezpečenie plnenia noriem kvality údajov zasielaných poskytovateľovi konsolidovaného systému. Spresňuje sa tiež možnosť dočasne pozastaviť alebo obmedziť obchodovanie na regulovanom trhu, či mechanizmus kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch a derivátoch na emisné kvóty.



Ďalšia preberaná európska smernica má za cieľ zatraktívniť verejné kapitálové trhy v EÚ pre spoločnosti a uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu. Stanovuje podmienky pre poskytovanie investičného prieskumu tretími stranami investičným spoločnostiam poskytujúcim správu portfólia, a tým zatraktívniť malé a stredné spoločnosti z hľadiska investorov.



Novelou sa majú prevziať aj upravené pravidlá zaobchádzania s rizikom koncentrácie a s rizikom protistrany. Návrh prináša tiež úpravu vybraných ustanovení na základe poznatkov z praxe.



Novela by mala nadobudnúť účinnosť postupne, a to 29. septembra 2025, 6. júna 2026 a 25. júna 2026.