Rezort financií: Plán obnovy nemusí prejsť posúdením vplyvov na ŽP

Bratislava 12. januára (TASR) - Požiadavka, aby Plán obnovy prešiel posúdením vplyvov na životné prostredie, naráža na nedostatok času, ktorý Európska komisia (EK) určila členským štátom na jeho predloženie. Ministerstvo financií (MF) SR tak reagovalo na vyjadrenia europoslanca Martina Hojsíka, s ktorým minister financií SR Eduard Heger (OĽANO) o jeho výhradách aj telefonoval.



"Proces posúdenia vplyvu na životné prostredie je totiž mimoriadne náročný z hľadiska času a zapojenia zainteresovaných strán. Aj s ohľadom na to EK vo svojom usmernení inštruovala členské štáty, že tento proces posudzovania vplyvu na životné prostredie môžu v prípade Plánu obnovy vynechať," doplnil rezort financií.



Poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Martin Hojsík v utorok vyhlásil, že Slovenská republika môže čeliť problému so schvaľovaním národného Plánu obnovy. Jedným z dôvodov je podľa neho nedodržanie zákonných a komisijných požiadaviek o zapojení verejnosti do procesu tvorby a hodnotenia plánu. Vyzval vládu k urýchlenej náprave.



"Apelujem na slovenskú vládu, aby urýchlene rozbehla proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre slovenský plán obnovy tak, aby stihol prebehnúť do konca apríla, kedy má Slovensko plán odovzdať Európskej komisii. Tým sa súčasne dodrží aj slovenský zákon," vyhlásil europoslanec. Hojsík zároveň vyzval na zverejnenie celého plánu.