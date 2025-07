Rezort financií informoval o vyhodnotení dane z finančných transakcií

Bratislava 10. júla (TASR) - Daň z finančných transakcií (DFT) je síce v platnosti od apríla tohto roka, prvá lehota na jej zaplatenie zo strany bánk však uplynie až na konci júla, a to za predchádzajúce tri mesiace. Podrobnejšie vyhodnotenie tejto dane preto bude možné až po jej úhrade od všetkých platiteľov za dané obdobie. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na štvrtkovú kritiku opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



„MF SR opätovne pripomína, že vplyv dane z finančných transakcií je najmä zo strany niektorých politikov zveličovaný a zneužívaný v ich politický prospech a tieto informácie nekriticky preberajú aj niektoré médiá. Takíto politici si účelovo vyberajú iba určité príklady podnikateľov, ktorí na DFT zaplatili napríklad 400 eur mesačne. V tomto prípade si však treba uvedomiť, že títo podnikatelia realizovali mesačné platby v sumách minimálne 100.000 eur a viac,“ konštatoval rezort financií.



Zároveň zdôraznil, že napríklad priemerná transakčná daň pre malých živnostníkov, ak by mali reálne náklady vo výške svojich paušálnych výdavkov, je na úrovni necelých 7 eur mesačne. „V prípade, ak takíto podnikatelia napríklad nakupujú tovar pre svoje podnikanie prostredníctvom platobných kariet, za ktoré sa DFT neplatí, je vplyv dane ešte násobne nižší,“ doplnilo ministerstvo.



Ako uviedli vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného PS, po prvých 100 dňoch fungovania sa ukázalo, že nová daň z finančných transakcií škodí podnikateľom, znižuje hospodársky rast a zvyšuje využívanie hotovosti v ekonomike. Priniesla teda podľa nich všetky negatíva, na ktoré mnohí dopredu upozorňovali. Zároveň vyzvali MF, aby zverejnilo oficiálne údaje o výnose transakčnej dane a jej prípadnom vplyve na výber iných daní.