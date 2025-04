Rezort financií: Stratégia riadenia dlhu sa už pripravuje

Bratislava 25. apríla (TASR) - Nová formálna stratégia riadenia štátneho dlhu, ktorá nadviaže na riadenie rizikových ukazovateľov v rámci Európskej únie (EÚ), je momentálne v štádiu príprav a jej schválenie sa očakáva do jesene 2025. Vypracovanie kvalitnej a nadčasovej dlhovej stratégie je však podmienené rekonštrukciou a novelizáciou zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vo svojej súčasnej podobe zabraňuje prijímaniu strategických rozhodnutí v oblasti správy štátneho dlhu.



Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na výsledky najnovšej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Ten v piatok informoval, že pri riadení, správe a manažovaní štátneho dlhu SR neidentifikoval významné nedostatky. Rezervy ale vidí v strategickom plánovaní a transparentnom informovaní verejnosti. Úrad okrem iného poukázal na to, že napriek viacerým udalostiam, ktoré mali v uplynulých rokoch výrazný vplyv na verejné financie, sa systém dlhu a likvidity riadil podľa stratégie ešte z roku 2014.



„Ministerstvo financií a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) vítajú závery NKÚ, že pri riadení, správe a manažovaní štátneho dlhu neidentifikoval žiadne významné nedostatky. MF SR a ARDAL chcú s rešpektom k úsiliu a kompetenciám NKÚ poukázať na to, že riadenie verejného dlhu je komplikovaná, mimoriadne odborná a komplexná téma, ktorá si vyžaduje potrebu hĺbkového porozumenia problematiky a nie je ju preto jednoduché verejne komunikovať,“ zdôraznil rezort.



Ministerstvo by podľa stanoviska zároveň od NKÚ očakávalo, aby pomenoval jednoznačné príčiny rozvratu verejných financií, spôsobený vládami medzi rokmi 2020 až 2023 a neobmedzil sa iba na všeobecné konštatovanie, že na verejné financie mala výrazný vplyv pandémia, vojna na Ukrajine či energetická kríza.



„Slovensko patrí v rámci EÚ a OECD ku krajinám s dlhodobo najnižšími nákladmi na správu štátneho dlhu a dobrým rizikovým profilom. Zároveň platí, že riadenie dlhu prebieha na základe spoločných celoeurópskych pravidiel a rovnako sa nimi riadi aj monitorovanie rizikových parametrov dlhu,“ priblížil rezort financií s tým, že Slovensko je v rámci týchto ukazovateľov pevne ukotvené na priemerných a dokonca lepších hodnotách, ako mnohí iní členovia EÚ a OECD.



Z hľadiska transparentnosti patrí SR podľa ministerstva ku krajinám, ktoré poskytujú potrebné informácie pre odbornú verejnosť nad rámec toho, čo je celosvetovým štandardom. Všetci investori majú prístup priamo do online databázy všetkých obchodov správy portfólia štátneho dlhu na stránke ARDAL. „Informovanie odbornej i neodbornej verejnosti považujeme vzhľadom na prax v krajinách EÚ za nadštandardné. Preto nie je úplne jasné, prečo NKÚ poukázalo na potrebu zlepšiť informovanosť smerom k odbornej verejnosti,“ dodalo v reakcii MF SR.