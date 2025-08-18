< sekcia Ekonomika
Rezort financií: V júli sa čerpanie eurofondov zvýšilo na 9,14 %
Eurofondy pre SR sa v aktuálnom programovom období rozdeľujú prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov.
Bratislava 18. augusta (TASR) - Z celkovej alokácie eurofondov pre Slovensko na roky 2021 až 2027 v sume 12,79 miliardy eur vyčerpala SR ku koncu júla tohto roka prostriedky vo výške 1,17 miliardy eur, čo predstavuje 9,14 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tak ich využitie zvýšilo o 0,55 percentuálneho bodu (p. b.), vyčíslilo Ministerstvo financií (MF) SR v aktuálnej informácii o čerpaní fondov EÚ, ktorú zverejňuje každý mesiac.
Eurofondy pre SR sa v aktuálnom programovom období rozdeľujú prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov. Ide o Interreg SK - CZ (85,32 milióna eur), Interreg SK - AT (55,5 milióna eur), INTERACT IV (45 miliónov eur) a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 (15,23 milióna eur).
Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli k 31. júlu podľa MF vyčerpané prostriedky vo výške 1,157 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 9,19 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa tak zvýšilo o 0,55 p. b.
V rámci Programu VI-A Interreg SK - CZ bolo v júli vyčerpaných 1,81 milióna eur, teda 2,12 %. Oproti stavu v júni sa čerpanie zvýšilo o 0,59 p. b. V Programe VI-A Interreg SK - AT bolo v rovnakom období vyčerpaných 92.680 eur, čo predstavuje 0,17 % z pridelenej alokácie. Medzimesačne sa zvýšilo o 0,08 p. b. Z celkového záväzku v rámci Programu INTERACT IV predstavovalo čerpanie ku koncu júla 10,9 milióna eur, teda takmer štvrtinu (24,23 %) a oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa zvýšilo o 1,20 p. b.
„V rámci Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 boli zo strany Európskej komisie (EK) pridelené finančné prostriedky vo výške 15,23 milióna eur za zdroj EÚ. K 31. júlu 2025 sa nečerpali prostriedky z programu,“ doplnil rezort financií.
