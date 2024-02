Rezort financií: Výdavkové limity by sa mali prispôsobiť pravidlám EÚ

Bratislava 6. februára (TASR) - Inštitút limitu verejných výdavkov používaný na Slovensku by sa mal previazať s navrhovaným pravidlom čistých výdavkov, ktorých trajektóriu stanoví Európska komisia (EK). Zabezpečí sa tak zosúladenie slovenskej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami. Avizuje to Ministerstvo financií (MF) SR v predbežnej informácií k pripravovanej novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú zverejnilo na portáli slov-lex.sk.



Novelou chce rezort financií reagovať na pripravovanú reformu fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ), ktorá sa zameriava na výrazné znižovanie vysokých úrovní dlhu členských štátov a podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. Konsolidácia verejných financií sa bude odvíjať od plnenia referenčných hraníc verejného dlhu 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a deficitu verejných financií 3 % HDP.



"Cieľom pripravovaného návrhu zákona je zosúladenie aktuálnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na čisté výdavky, trajektóriu ktorých stanoví EK v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov. Ukazovateľ čistých výdavkov sa stane operatívnym nástrojom nových pravidiel na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných verejných financií, ako aj podporu udržateľného a inkluzívneho rastu," priblížilo v predbežnej informácií ministerstvo.



Pripomenulo, že v súčasnosti platný zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy obsahuje úpravu limitu verejných výdavkov, ktorý vypočítava Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) podľa národnej metodiky. "Ponechanie súčasnej právnej úpravy vo vzťahu k limitu verejných výdavkov by spôsobovalo dvojkoľajnosť a neprehľadnosť v oblasti aplikácie fiškálnych pravidiel," upozornil rezort financií.



Na pripravovanú reformu európskych fiškálnych pravidiel plánuje reagovať aj návrhom na doplnenie príslušných ustanovení zákona vo vzťahu k povinnosti členských štátov vypracovať národný strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ako aj ročnú správu o pokroku, ktorej predmetom bude hodnotenie plnenia tohto plánu.



Zároveň sa pripravujú ďalšie návrhy na zmenu zákona, vyplývajúce z podnetov z aplikačnej praxe. Ide napríklad o úpravu spôsobu zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, precizovanie ustanovenia vo vzťahu k možnej zmene účelu kapitálových výdavkov z minulých rokov, či úpravu zostavenia a realizácie rozpočtu subjektov, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa vzťahuje limit verejných výdavkov.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely formou zasielania podnetov a návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej právnej úpravy, uvedených v predbežnej informácii. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu je marec tohto roka.