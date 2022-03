MFSR:SR zohrala dôležitú úlohu pri prepojení Ukrajiny na európsku sieť

Bratislava 17. marca (TASR) - Elektrizačné prenosové sústavy Ukrajiny a Moldavska sa v stredu (16.3.) prepojili s európskou sieťou. Dôležitú úlohu v tom podľa Ministerstva financií (MF) SR zohralo aj Slovensko.



Ukrajina po napadnutí Ruskom požiadala európske krajiny o urýchlené prepojenie elektrizačných sústav. Krajiny kontinentálnej Európy tak počas uplynulých dní intenzívne pracovali na výsledku v podobe synchronizácie s ukrajinskou, ale aj moldavskou sústavou. Prenos elektriny podľa ministerstva prebieha zatiaľ spoľahlivo a bez problémov.



"Ja som veľmi rád, že Ukrajina sa takýmto spôsobom stáva členom európskej energetickej únie a pevne verím, že do budúcnosti sa stane aj politickým členom EÚ. Aj takýmto spôsobom treba núdznemu susedovi pomôcť, som veľmi rád, že Slovensko je toho súčasťou aj tým našim pripojením, ktoré na Ukrajinu ide," zhodnotil vo štvrtok na brífingu minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Rezort financií je jediným akcionárom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., ktorá pri prepájaní s Ukrajinou zabezpečovala všetky potrebné procesy. Synchronizácia elektrizačných sústav je pritom náročný proces, ktorý obvykle trvá niekoľko rokov, upozornilo ministerstvo.



V prvom kroku ide o technické riešenie, k vzájomnému obchodu s elektrinou zatiaľ nedochádza. "Budúci obchod sa ešte musí dohodnúť a trochu času to potrvá, predpokladám, že je to otázka pár týždňov," doplnil Matovič.



Ukrajina je aj v súčasnosti energeticky stabilnou a sebestačnou krajinou, jej spotreba sa počas vojny znížila, poukázal štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. "Pre budúcnosť, aj v mierových časoch môže mať táto spolupráca veľké prínosy. Ukrajina má dostatok energetických zdrojov, resp. prebytok, ešte k tomu lacných zdrojov. Môže dlhodobo pomôcť aj tlmiť ceny, ktoré sú dnes pod obrovským tlakom a volatilitou v rámci kontinentálnej Európy," priblížil.



Ukrajina so 41 miliónmi obyvateľov je jedným z najväčších spotrebiteľov energie v Európe, pripomenul rezort financií. Približne 55 % elektrickej energie v krajine vyrábajú štyri objekty jadrových elektrární. Zvyšok pochádza z veľkej časti z uhoľných elektrární.



Európski ministri energetiky 28. februára oznámili, že prepoja rozvodnú sieť 27-členného bloku s Ukrajinou po jej odpojení od ruskej elektrickej siete, raketových útokoch a ostreľovaní jej infraštruktúry. Európska komisia (EK) v stredu informovala o dokončení prepojenia. "V tejto oblasti je teraz Ukrajina súčasťou Európy," uviedla vo vyhlásení eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Zároveň sa k sieti EÚ pripojilo aj Moldavsko, ktoré má tiež Ruskom podporovaný odštiepenecký región.