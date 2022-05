MH SR: Súťaž o návrh rekonštrukcie Kúpeľov Sliač pokročila

Bratislava 9. mája (TASR) - Súťaž návrhov na obnovu a rozvoj štátnych Kúpeľov Sliač pokračuje užším výberom, keď do druhého kola postúpila šestica z pôvodne 11 predložených návrhov. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Konečné výsledky architektonickej súťaže by mohli byť známe v auguste.



Súťaž bola vyhlásená v januári. Celková cena zákazky je 810.000 eur, výšku investície potrebnej na samotnú obnovu areálu zatiaľ nie je možné presne určiť, no malo by ísť o desiatky miliónov eur. Kúpele by sa mali rekonštruovať postupne, a to nielen budovy, ale aj priľahlý park. Počas rekonštrukcie kúpele nebudú zatvorené.



Ide o jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač. Jej akcionármi sú MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.