MH chce rokovať s distribučnými spoločnosťami o odklade splátky dlhu

Bratislava 9. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude rokovať s energetickými distribučnými spoločnosťami o odklade splátky časti takzvaného historického dlhu vo výške 180 miliónov eur. Povedal to v podcaste Otvorene o plyne Slovenského plynárenského a naftového zväzu štátny tajomník rezortu Karol Galek. Na návrh predchádzajúceho vedenia ministerstva úhradu dlhu za zabezpečenie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinných kombinovaných zdrojov elektrickej energie za rok 2018 schválila v decembri minulého roka vláda.



Úhrada 180 miliónov eur distribučným spoločnostiam patrí podľa Galeka k rozhodnutiam bývalého vedenia, ktoré musí rezort prehodnotiť z dôvodu nedostatku financií, alebo pre iné priority. "Budeme sa musieť s distribučnými spoločnosťami porozprávať, ak tam historický dlh reálne vznikol, či to budú požadovať do konca júla, alebo či sa budeme baviť o nejakom ďalšom odkladaní," povedal Galek.



Dlh vznikol ako rozdiel medzi plánovanými nákladmi na podporu doplatkom, zohľadnenými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v tarife za prevádzkovanie systému (TPS) a skutočnými nákladmi na podporu doplatkom, ako aj medzi plánovanými a skutočnými výnosmi z TPS. Dlžnú sumu za rok 2018 potvrdil audit spoločností a záväzok uznal aj ÚRSO.



Slovensko dlhuje spoločnostiam podľa vládou schváleného materiálu 320 miliónov eur. Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav zabezpečovali podľa zákona do konca roka 2018 podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podporu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou odberom elektriny za cenu elektriny na straty, doplatkom a prevzatím zodpovednosti za odchýlku.