MH chce zvýšiť prípravu regiónov na príchod zahraničných investícií

Prešov 6. decembra (TASR) - Cieľom ministerstva hospodárstva je zvýšiť prípravu regiónov na príchod zahraničných investícií a zlepšiť vzájomnú koordináciu, komunikáciu medzi štátom, regiónmi i investormi. Počas návštevy Prešova to uviedol minister hospodárstva Karel Hirman. Spolu so štátnym tajomníkom Petrom Švecom a generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Robertom Šimončičom v uplynulých dňoch rokovali v Prešove so zástupcami samospráv Prešovského a Košického kraja.



"Pozornosť ministerstva a agentúry SARIO bude zameraná na rozvoj regiónov ešte viac ako doteraz. Našou prioritou bude systematický prístup pre prípravu a vzájomnú komunikáciu. Preto sme sa chceli stretnúť so zástupcami krajov na východe Slovenska a priamo sa rozprávať o tom, čo pre ich región znamenajú zahraničné investície, priemyselné parky, ako spolupracovať pri realizácii už rozbehnutých projektov alebo pri príprave nových tak, aby sme si vzájomne rozumeli," povedal po stretnutí Hirman.



Ako uviedol, stretnutie malo zadefinovať, čo je potrebné urobiť na miestnej a čo na centrálnej úrovni. "Na našej úrovni sme už iniciovali vznik medzirezortnej skupiny, keďže sme tiež pociťovali potrebu koordinácie s investormi. Teraz sa k medzirezortnej skupine budú pripájať miestne samosprávy, aby celková spolupráca mala systém, a aby mohla flexibilne a koordinovane riešiť problémy, ktoré prichádzajú, ale i dopredu pripravovať plány zrozumiteľné pre investorov," doplnil Hirman. Vzájomne sa podľa neho týmto spôsobom pomôže rozvoju krajov a celého východného Slovenska.



Na stretnutí sa zúčastnili predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka i ostatní zástupcovia oboch krajských samospráv, miest a obcí. Hlavnou témou diskusií bol rozvoj oboch krajov, vytváranie podmienok pre investičné projekty a priemyselné parky.



"Teší ma záujem spoločnými silami vytvárať hospodársky rast dvoch krajov - Košického a Prešovského. Spolu tvoríme východ, ktorý je dlhodobo poddimenzovaný väčšími investíciami zo strany doterajších vlád. Formát na takej širokej platforme veľmi oceňujem, keďže sú tu primátori a starostovia našich miest a obcí, čo je výnimočná situácia a príležitosť na to, aby sme boli úspešní," dodal Majerský.



Formát podujatia v gescii ministerstva hospodárstva sa uskutočnil v takejto podobe prvýkrát. Ambíciou rezortu je v novom roku naďalej komunikovať na lokálnej úrovni a uskutočniť podobné stretnutia aj v ďalších krajoch.