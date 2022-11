MH: Do 2026 má v SR pribudnúť cez 3000 nabíjačiek na elektromobily

Bratislava 14. novembra (TASR) – Podpora výstavby nabíjačiek pre elektromobily, daňové úľavy či dotácie na elektromobily. Toto sú niektoré z opatrení, ktorými chce Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podporiť rozvoj elektromobility na Slovensku. Vyplýva to z Akčného plánu rozvoja elektromobility na roky 2022 - 2026, ktorý MH posunulo do medzirezortného pripomienkového konania. Do roku 2026 má na Slovensku napríklad pribudnúť viac ako 3000 nabíjačiek na elektromobily.



Na konci roka 2021 bolo na Slovensku v prevádzke približne 1020 verejne prístupných nabíjacích bodov v 430 lokalitách. Takmer tri štvrtiny (739 kusov) z nich bolo 22 kilowattových (kW) bodov na striedavý prúd (AC) a takmer jednu štvrtinu (222 kusov) tvorili rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (59 kusov) tvorili ultrarýchle DC nabíjacie body rozmiestnené hlavne v mestských uzloch.



Rezort hospodárstva navrhol podporu výstavby na spolu 228 ultrarýchlych nabíjačiek na transeurópskej dopravnej sieti, pričom súčasťou by mala byť aj jedna, prípadne dve lokality vybavené technológiou na nabíjanie ťažkých úžitkových vozidiel. Investície by mali byť podporené sumou takmer 30 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. MH zároveň ráta s výstavbou minimálne 2600 verejne prístupných AC nabíjacích bodov, 500 verejne prístupných DC nabíjacích bodov a 2000 neverejných wallboxov.



Ministerstvo nezavrhlo ani priamu podporu nákupu elektromobilov, i keď zdroje financovania zatiaľ nespresnilo. "Uvedené opatrenie je možné financovať priamo zo štátneho rozpočtu a aktívne hľadať spôsob, ako na daný účel použiť iné finančné zdroje," uviedol rezort. Kľúčovým parametrom je podľa ministerstva zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu troch rokov, s ročnou alokáciou 10 až 12 miliónov eur. Jednorazové finančné zdroje, ako to bolo v prípade dotácií na nákup elektromobilov z rokov 2016 a 2019, totiž podľa MH priniesli pomoc len malému počtu užívateľov a hlavne trhovú neistotu.



Okrem dotácií navrhol rezort hospodárstva aj viacero legislatívnych zmien, ako napríklad vytvorenie špeciálnej distribučnej tarify pre domácnosti a firmy a tiež vytvorenie jednozložkovej distribučnej vysokonapäťovej tarify na pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov.



Zjednodušiť by sa mala výstavba nabíjacích staníc na parkoviskách bytových domov. Rezort chce tiež legislatívne vyriešiť nabíjanie služobného vozidla v domácnostiach, či znížiť daňový základ za používanie služobného vozidla na súkromné účely.



Zmenu v prípade schválenia návrhu čakajú aj registračné poplatky pri prihlasovaní vozidiel. Tie by po novom mali zvýhodňovať vozidlá s nižšími emisiami. Zelené evidenčné čísla by zároveň mali od roku 2025 dostávať iba elektromobily a vozidlá s vodíkovým pohonom. Rezort pre tieto vozidlá navrhuje viacero úľav, ako napríklad zvýhodnené sadzby za parkovanie, dočasnú možnosť využívania bus pruhov či nižšie diaľničné poplatky.