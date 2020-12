Rezort hospodárstva do 7. januára zabezpečí 4 mil. testov na COVID-19

Bratislava 23. decembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR do 7. januára zabezpečí štyri milióny antigénových testov na ochorenie COVID-19 v požadovanej kvalite a v súlade so zákonom. Cena by mala byť nižšia ako tri eurá za jeden test, informovala v stredu hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.



Nákup testov je podľa Matejkovej výsledkom stredajšieho rokovania výberovej komisie za účasti ministra Richarda Sulíka (SaS). "Po vzájomnom doladení zmluvných podmienok bude zmluva s dodávateľom uverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v pondelok 28. decembra," spresnila Matejková. Rezort pritom ešte v utorok (22. 12.) oznámil, že zrušil verejné obstarávanie na nákup testov, keďže žiadny z uchádzačov o túto transakciu nesplnil podmienky zadania.



Sulíkov rezort dostal úlohu obstarať v štyroch termínoch 16 miliónov antigénových testov podľa zadania Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ešte 19. novembra. Namietal však nesúlad požiadaviek premiéra Igora Matoviča (OĽANO) so špecifikáciou ministerstva zdravotníctva. Správne zadanie dostal rezort podľa ministra až 7. decembra.