MH: Domové kotolne sa môžu prihlásiť medzi regulované subjekty

Bratislava 6. apríla (TASR) - Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú do konca apríla čas na rozhodnutie, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Týka sa to subjektov so spotrebou plynu nad 100 megawatthodín (MWh) ročne, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022. V stredu na termín upozornilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Ide o flexibilnú reguláciu, ktorá vychádza z novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Na jej základe si môžu záujemcovia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, u svojich dodávateľov uplatniť do konca apríla právo na dodávku plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na kalendárny rok 2023.



Za rovnakých podmienok časovej platnosti zmlúv o združenej dodávke elektriny sa zariadenia sociálnych služieb môžu uchádzať aj o regulované ceny elektriny. Rezort hospodárstva však upozornil, že v súčasnej zložitej situácii regulácia nie je všeliek. "Aj regulovaná cena sa odvíja od situácie na trhu a môže byť aj veľmi vysoká," zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.