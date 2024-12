MH: Dostupné ceny energií by mali byť prioritou v celej Európe

Bratislava/Brusel 16. decembra (TASR) - Dostupné ceny energií by mali byť prioritou v celej Európe. Po pondelkovom rokovaní Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) v Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že pre Slovensko bola potvrdená aj výnimka na export produktov z ruskej ropy do Česka.



"Dlhodobo upozorňujeme na to, že cenovo dostupné energie musia byť v Európe prioritou a verím, že nová Európska komisia sa k tejto úlohe postaví zodpovedne a spoločne budeme hľadať praktické riešenia a nie iba ideologické deklarácie," uviedla Saková. Nová Európska komisia plánuje do 100 dní od svojho nástupu predstaviť plán, ako zabezpečiť pre Európu dostupné a cenovo výhodné energie.



Rezort hospodárstva priblížil, že téma ďalšej podpory geotermálnej energetiky sa v Bruseli rozoberala len pár dní po tom, čo slovenská štátna spoločnosť MH Teplárenský holding v pôsobnosti rezortu získala financovanie viac ako 56 miliónov eur z európskych fondov na výstavbu jednej z najväčších geotermálnych teplární v regióne strednej Európy. Nový zdroj tepla vznikne pri Košiciach, pričom jeho cieľom bude ekologickým teplom spod povrchu zeme zabezpečovať až štvrtinu tepla, ktoré v súčasnosti dodáva do mesta košická tepláreň.



Saková informovala, že pred zasadnutím TTE sa konalo ešte stretnutie Jadrovej aliancie, pričom jej členské európske krajiny sa zhodli na tom, že jadrová energetika a obnoviteľné zdroje energie nie sú súpermi a ich rozumným využitím dokážu krajiny splniť dekarbonizačné ciele od EÚ. Ďalej zdôraznili, že štáty majú mať právo si samostatne zvoliť svoj energetický mix, ktorý povedie ku klimaticky neutrálnej Európe.