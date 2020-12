Druhé Sulíkovo kilečko obsahuje 469 opatrení na uľahčenie podnikania

Bratislava 10. decembra (TASR) – Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov, skrátenie doby archivácie účtovných dokumentov, zavedenie všeobecnej voľnej živnosti či zjednodušenie vyraďovania starých vozidiel z evidencie. To sú niektoré z 469 zmien na uľahčenie podnikania, ktoré vo štvrtok predstavil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Opatrenia do druhého "podnikateľského kilečka" vybralo ministerstvo hospodárstva z viac ako 2500 podnetov od verejnosti.



"Podnikateľské prostredie sa nezhoršovalo skokovo," pripomenul Sulík. "Ak chceme podnikateľské prostredie zlepšiť, nestačí prijať jedno opatrenie, je to tisíc malých krokov k úspechu," dodal. Niektoré návrhy podľa ministra pravdepodobne nebudú odsúhlasené jednotlivými ministerstvami, no dúfa, že väčšina bude zrealizovaná. Z návrhov sa mu najviac páči zrušenie povinnosti pravidelného čistenia okien na pracoviskách. Podľa Sulíka je vplyv návrhov na štátny rozpočet blízky nule.



Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec zdôraznil že podnety budú konzultovať so zamestnávateľmi, ministerstvami, no niektoré budú postupne dávať do medzirezortného pripomienkového konania. Takýchto zmien už v súčasnosti urobili 20. Do zoznamu sa dostalo aj šesť opatrení z užšieho výberu súťaže o byrokratický nezmysel roka. Jedným z nich je úprava zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a ráta, okrem iného, s predĺžením doby predaja pomaly zrejúcich krájaných syrov.



Navrhované zmeny sa dotýkajú viacerých rezortov. Napríklad ministerstvo dopravy by malo zrušiť povinnosť zakúpenia diaľničnej známky na prívesný vozík, ministerstvo financií by malo zaviesť možnosť odpočtu daňovej straty za posledných päť rokov bez obmedzenia na jednotlivé roky. Balíček tiež ráta aj s rozšírením možností prístupu k zaručenej konverzii dokumentov na elektronickú formu. Tú môže v súčasnosti robiť iba obmedzený okruh osôb či niektoré pobočky pošty. Služba je aj preto drahá a pre malú firmu by stála niekoľko tisíc eur.



Prvé "podnikateľské kilečko" schválil Sulíkovi parlament na začiatku júla. Právna norma priniesla 114 zmien. Upravuje napríklad výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zavádza možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu.