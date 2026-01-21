Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MH: Energopoukážky sa doručujú v súlade s platnou legislatívou

Ministerstvo zároveň uviedlo, že nejde o chybu systému, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách.

Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v stredu uviedlo, že postup pri doručovaní energopoukážok v systéme adresnej energopomoci je v súlade s platnou legislatívou a pri pochybnostiach sa postupuje v prospech poskytnutia pomoci.

Rezort zdôraznil, že doručovanie energopoukážok vychádza z nariadenia vlády, ktoré upravuje aj rôzne spôsoby doručovania a stanovuje princíp, že v prípade pochybností sa má rozhodovať tak, aby domácnosť o pomoc neprišla. Tento princíp ministerstvo podľa vlastných slov uplatnilo najmä v prípadoch, keď štátne registre neumožňujú jednoznačne priradiť obyvateľov ku konkrétnym bytom, napríklad, keď majú viacerí ľudia trvalý pobyt na rovnakej adrese, no v registri osôb nemajú uvedené číslo bytu.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že nejde o chybu systému, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách. Jedným z postupov v takýchto situáciách je doručenie energopoukážky prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti, aby domácnosť o pomoc neprišla. Spolu s poukážkou sa podľa rezortu doručuje aj výzva na doplnenie a spresnenie údajov tak, aby bolo možné v budúcnosti domácnosti jednoznačne priraďovať k bytom.

Rezort doplnil, že v spolupráci s ohlasovňami pobytu priebežne čistí dáta a každý mesiac dopĺňa chýbajúce čísla bytov, čo má zlepšiť presnosť doručovania energopomoci. Po ukončení tohto procesu má podľa ministerstva platiť, že energopoukážka nebude doručovaná na prázdny byt bez oprávneného nároku.
