< sekcia Ekonomika
MH: Energopoukážky sa doručujú v súlade s platnou legislatívou
Ministerstvo zároveň uviedlo, že nejde o chybu systému, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v stredu uviedlo, že postup pri doručovaní energopoukážok v systéme adresnej energopomoci je v súlade s platnou legislatívou a pri pochybnostiach sa postupuje v prospech poskytnutia pomoci.
Rezort zdôraznil, že doručovanie energopoukážok vychádza z nariadenia vlády, ktoré upravuje aj rôzne spôsoby doručovania a stanovuje princíp, že v prípade pochybností sa má rozhodovať tak, aby domácnosť o pomoc neprišla. Tento princíp ministerstvo podľa vlastných slov uplatnilo najmä v prípadoch, keď štátne registre neumožňujú jednoznačne priradiť obyvateľov ku konkrétnym bytom, napríklad, keď majú viacerí ľudia trvalý pobyt na rovnakej adrese, no v registri osôb nemajú uvedené číslo bytu.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že nejde o chybu systému, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách. Jedným z postupov v takýchto situáciách je doručenie energopoukážky prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti, aby domácnosť o pomoc neprišla. Spolu s poukážkou sa podľa rezortu doručuje aj výzva na doplnenie a spresnenie údajov tak, aby bolo možné v budúcnosti domácnosti jednoznačne priraďovať k bytom.
Rezort doplnil, že v spolupráci s ohlasovňami pobytu priebežne čistí dáta a každý mesiac dopĺňa chýbajúce čísla bytov, čo má zlepšiť presnosť doručovania energopomoci. Po ukončení tohto procesu má podľa ministerstva platiť, že energopoukážka nebude doručovaná na prázdny byt bez oprávneného nároku.
Rezort zdôraznil, že doručovanie energopoukážok vychádza z nariadenia vlády, ktoré upravuje aj rôzne spôsoby doručovania a stanovuje princíp, že v prípade pochybností sa má rozhodovať tak, aby domácnosť o pomoc neprišla. Tento princíp ministerstvo podľa vlastných slov uplatnilo najmä v prípadoch, keď štátne registre neumožňujú jednoznačne priradiť obyvateľov ku konkrétnym bytom, napríklad, keď majú viacerí ľudia trvalý pobyt na rovnakej adrese, no v registri osôb nemajú uvedené číslo bytu.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že nejde o chybu systému, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách. Jedným z postupov v takýchto situáciách je doručenie energopoukážky prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti, aby domácnosť o pomoc neprišla. Spolu s poukážkou sa podľa rezortu doručuje aj výzva na doplnenie a spresnenie údajov tak, aby bolo možné v budúcnosti domácnosti jednoznačne priraďovať k bytom.
Rezort doplnil, že v spolupráci s ohlasovňami pobytu priebežne čistí dáta a každý mesiac dopĺňa chýbajúce čísla bytov, čo má zlepšiť presnosť doručovania energopomoci. Po ukončení tohto procesu má podľa ministerstva platiť, že energopoukážka nebude doručovaná na prázdny byt bez oprávneného nároku.