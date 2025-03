MH Invest hľadá prevádzkovateľa zariadenia staveniska Industrial parku

Šurany 3. marca (TASR) - Spoločnosť MH Invest vyhlásila verejné obstarávanie na prenájom a prevádzku zariadenia staveniska v mieste výstavby projektu Šurany Industrial Park - Verejná infraštruktúra. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31. marca. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladaná hodnota zákazky je 588.895 eur. Financovaná bude z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky je prenájom a prevádzka zariadenia staveniska počas požadovaného obdobia výstavby investičného projektu, zabezpečenie služieb v predpísaných časových intervaloch a tiež dodávky spotrebného materiálu.



Predmet zákazky pozostáva z dodávky, montáže, demontáže a odvozov prvkov dočasného zariadenia staveniska, napojenia dočasného zariadenia staveniska na napájací bod elektrickej energie, zabezpečenia prevádzky dočasného zariadenia staveniska počas doby prenájmu, údržby prvkov zariadenia staveniska počas doby prenájmu. Súčasťou prác je aj dopĺňanie spotrebného materiálu a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou dočasného zariadenia staveniska.



Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Vyrásť by v ňom mala továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov ako spoločný podnik slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech.



Vláda by mala počas tohto týždňa vyhlásiť výstavbu závodu za strategickú investíciu. V stredu (26. 2.) to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Oficiálne otvorenie staveniska závodu by sa podľa jeho slov malo uskutočniť koncom apríla. Celková investícia by mala dosiahnuť 1,2 miliardy eur.