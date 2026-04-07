MH Invest: Informácie o 85 mil. do výstavby baterkárne nie sú pravdivé
Spoločnosť MH Invest zdôraznila, že v rámci týchto projektov je partnerom, nie investorom stavieb a zariadení potrebných na rozvoj prenosovej ani distribučnej sústavy.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Informácie o investíciách vo výške 85 miliónov eur zo strany spoločnosti MH Invest do výstavby baterkárne pri Šuranoch nie sú pravdivé. Uviedla to spoločnosť MH Invest v reakcii na vyjadrenia opozičnej strany SaS.
„V rámci zázemia, ktoré vytvára strategický projekt Šurany Industrial Park, sa v súlade s memorandom o porozumení uzatvoreným medzi spoločnosťami MH Invest, Západoslovenská distribučná a Slovenská elektrizačná prenosová sústava postupne realizujú viaceré významné energetické projekty smerujúce k vybudovaniu transformačnej kapacity presahujúcej 300 MVA, čo výrazne zlepší zásobovanie elektrickou energiou, stabilitu siete a prispeje k posilneniu výkonnosti elektrickej sústavy nielen v meste Šurany a obci Bánov, ale aj v širšom regióne Nitrianskeho kraja,“ priblížil MH Invest.
Spoločnosť MH Invest zdôraznila, že v rámci týchto projektov je partnerom, nie investorom stavieb a zariadení potrebných na rozvoj prenosovej ani distribučnej sústavy. Informácie o investíciách vo výške 85 miliónov eur zo strany spoločnosti MH Invest do tejto oblasti nie sú pravdivé. Memorandum o porozumení predstavuje rámec spolupráce zmluvných strán pri príprave a koordinácii rozvoja prenosovej a distribučnej sústavy tak, aby bol zosúladený s postupným budovaním strategického parku.
Lokalita Šurany Industrial Park bola v roku 2022 vybraná aj vďaka výnimočným predpokladom pre budovanie stabilných veľkokapacitných inžinierskych sietí. Územím alebo v jeho bezprostrednej blízkosti prechádzajú strategické infraštruktúrne trasy, ako napríklad 400 kV vysokonapäťové vedenie, optické siete, vysokotlakový plynovod, diaľkový vodovod, významné železničné trate (Šurany - Palárikovo, Šurany - Nové Zámky) a cesta I/64.
Významnou súčasťou projektu je aj plánované železničné napojenie prostredníctvom novej vlečky na trať ŽSR 122, vybudovanie verejnej železničnej stanice, koľajiska s nakladacou rampou a modernizácia existujúcej zastávky v Bánove.
MH Invest dodal, že vyhlásila verejné obstarávanie na výber generálneho zhotoviteľa projektu „Šurany Industrial Park - technická verejná infraštruktúra“. Predmet zákazky zahŕňa výstavbu komplexnej technickej a dopravnej infraštruktúry nevyhnutnej pre plnohodnotné fungovanie budúceho priemyselného parku. Rozsah prác je rozdelený do štyroch celkov - príprava územia, technické pripojenia a technická infraštruktúra, cestná dopravná infraštruktúra a železničná dopravná infraštruktúra.
Opozičná strana SaS kritizovala prípravu výstavby baterkárne pri Šuranoch. Slovensku by sa zišla baterkáreň, ale tak, ako prebieha celý proces prípravy a realizácie tohto projektu, sa to podľa poslanca Karola Galeka (SaS) robiť nemá. Na tlačovej besede v utorok liberáli vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby pravdivo informoval o tom, v akom stave je táto investícia, alebo minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal povedať, že investícia nebude.
Ako pokračoval Galek, podľa memoranda o porozumení v súvislosti s investíciou baterkárne má MH Invest zaplatiť Slovenskej energetickej a prenosovej sústave a Západoslovenskej distribučnej dokopy 85 miliónov eur, aby mohli byť napojené na sieť.
