MH Invest kúpi časť banského areálu v Handlovej
Autor TASR
Bratislava/Prievidza 14. augusta (TASR) - Spoločnosť MH Invest kúpi od Hornonitrianskych baní Prievidza a Hornonitrianskych baní - zamestnanecká akciová spoločnosť 4,3 hektára územia bývalého banského areálu v Handlovej. Spoločnosti uzavreli zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Vyrastie tam nový priemyselný park. Informovala o tom spoločnosť MH Invest.
„Ide o významný míľnik na ceste k transformácii časti územia bývalej bane priamo v centre mesta, nazývanej ako Dolná terasa, na moderné priemyselné plochy pripravené pre podnikateľské projekty s nízkou energetickou náročnosťou a ekologicky udržateľnou ekonomikou. Premena lokality pomôže po útlme banskej činnosti vytvoriť nové pracovné príležitosti, zvýšiť životnú úroveň obyvateľov regiónu, ale aj zlepšiť životné prostredie,“ informuje MH Invest.
Handlovské mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo v júni predaj pozemkov na Štrajkovej ulici, MH Invest tak môže začať s prípravou projektov pre odstránenie nadzemných a podzemných stavieb a celkové vyčistenie územia.
Spoločnosť MH Invest získala takmer 16,3 milióna eur vo forme nenávratného štátneho príspevku z Fondu spravodlivej transformácie. Financie vynaloží na prípravné práce spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním územia, sanačné práce, projekčné a inžinierske činnosti a výstavbu potrebnej technickej infraštruktúry pre budúci priemyselný park a potenciálnych investorov.
Príprava územia pre Priemyselný park Handlová je prvým krokom pri rekultivácii bývalých banských areálov. Realizácia celého projektu otvorí moderný a funkčný priestor pre potenciálnych nových investorov v oblasti priemyslu, inovácií, vedy a výskumu. Účelom projektu je okrem premeny územia tiež zlepšenie životného prostredia v regióne za pomoci uplatnenia prísnych environmentálnych noriem a vytváraním inovatívnych riešení v podobe zelenej energetiky, obehového hospodárstva či iných environmentálne pozitívnych technológií.
